Antalya'da polisten kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da polisten kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Antalya'da polisten kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

6 saat önce

Antalya'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Antalya'da polisten kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı, System.String[]

Antalya'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Konyaaltı ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan henüz ismi öğrenilemeyen sürücü, 07 AGR 324 plakalı otomobiliyle kaçmaya başladı. Ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan şüpheli, yaşanan kovalamaca sırasında Liman Mahallesi 25 Sokak'ta polis aracına çarparak durdu.

Çarpmanın etkisiyle hafif şekilde yaralanan bir polis memuru, arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü.

Üzerinde yapılan aramada sahte nüfus cüzdanı bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Konyaaltı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:36 Kaynak: AA
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