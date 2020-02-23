Antalya'da polisten kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Üzerinde yapılan aramada sahte nüfus cüzdanı bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Çarpmanın etkisiyle hafif şekilde yaralanan bir polis memuru, arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü.

Konyaaltı ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan henüz ismi öğrenilemeyen sürücü, 07 AGR 324 plakalı otomobiliyle kaçmaya başladı. Ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan şüpheli, yaşanan kovalamaca sırasında Liman Mahallesi 25 Sokak'ta polis aracına çarparak durdu.

Antalya 'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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