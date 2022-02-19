POLİSTEN KORKAN ÇOCUĞA ÜNİFORMA HEDİYESİ - Son Dakika

ANTALYA'nın Serik ilçesinde polisten korkan Nazlıcan'ı (5) ziyaret eden İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ekipleri, polis üniforması giydirdi.

Serik'te oturan Cemile Çalışkan Küçük, Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yaptığı ziyarette kızı Nazlıcan'ın polisten korkmasına üzüldüğünü anlattı. Bunun üzerine Serik ilçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Ekipleri Nazlıcan'ı, evinde ziyaret etti. Ziyarette ekipler Nazlıcan'a polis üniforması hediye etti.

Ekipler, üniforma giydirdikleri Nazlıcan'ı, polis arabasıyla mahallede gezdirdi. Kızının mutluluğuna tanıklık eden anne Küçük, polislere teşekkür etti.