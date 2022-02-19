Üye Girişi
POLİSTEN KORKAN ÇOCUĞA ÜNİFORMA HEDİYESİ - Son Dakika

POLİSTEN KORKAN ÇOCUĞA ÜNİFORMA HEDİYESİ

19.02.2022 09:50

ANTALYA'nın Serik ilçesinde polisten korkan Nazlıcan'ı (5) ziyaret eden İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ekipleri, polis üniforması giydirdi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde polisten korkan Nazlıcan'ı (5) ziyaret eden İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ekipleri, polis üniforması giydirdi.

Serik'te oturan Cemile Çalışkan Küçük, Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yaptığı ziyarette kızı Nazlıcan'ın polisten korkmasına üzüldüğünü anlattı. Bunun üzerine Serik ilçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Ekipleri Nazlıcan'ı, evinde ziyaret etti. Ziyarette ekipler Nazlıcan'a polis üniforması hediye etti.

Ekipler, üniforma giydirdikleri Nazlıcan'ı, polis arabasıyla mahallede gezdirdi. Kızının mutluluğuna tanıklık eden anne Küçük, polislere teşekkür etti.

POLİSTEN KORKAN ÇOCUĞA ÜNİFORMA HEDİYESİ
POLİSTEN KORKAN ÇOCUĞA ÜNİFORMA HEDİYESİ
POLİSTEN KORKAN ÇOCUĞA ÜNİFORMA HEDİYESİ

YORUMLAR
500
POLİSTEN KORKAN ÇOCUĞA ÜNİFORMA HEDİYESİ POLİSTEN KORKAN ÇOCUĞA ÜNİFORMA HEDİYESİ Alkollü sürücü önce elektrikli bisiklete çarptı, sonra aracını bırakıp kaçtı Alkollü sürücü önce elektrikli bisiklete çarptı, sonra aracını bırakıp kaçtı Bunalıma giren dekorasyoncu, tabancayla kendini sol omzundan yaraladı... Annesi göz yaşlarına boğuldu Bunalıma giren dekorasyoncu, tabancayla kendini sol omzundan yaraladı... Annesi göz yaşlarına boğuldu

Nazlı Can, Hisarcık, Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel POLİSTEN KORKAN ÇOCUĞA ÜNİFORMA HEDİYESİ - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:15 Bakırköy'deki çatışma ile ilgili sıcak gelişme! Sarallar'ın 9 üyesi gözaltına alındı
10:09 Vakit gece yarısıydı, üstünü çıkardı, sadece iç çamaşırıyla kaldı! Sonra sokak sokak tur attı! O görüntü güvenlik kamerasına yakalandı
10:07 90 yaşındaki adam sokakta bir kadınla birlikte oldu! İşte o anlar ve sonrasında yaşananlar
10:05 Estetik mucizesi! Mika Raun estetikle öyle değişti ki, takipçileri bile tanıyamadı
09:59 Skandala devam! Netflix belgeselinde Türkiye'nin doğusu Ermenistan olarak gösterildi!
09:51 Hırsızlık için girmişlerdi! Kendilerine polis süsü verdiler! Direnen ev sahibini önce kelepçelediler, sonra da katlettiler
09:48 Konyaspor - Kasımpaşa maçı sonrası arbede çıktı! İki takım oyuncuları ve yöneticileri kavga etti
09:39 Falyalı suikastı, Susurluk'un kilit ismi Erol Evcil'e kadar uzandı! Evcil'in koruması da Kıbrıs'taydı
09:29 Adını Feriha Koydum'da oynarken henüz çocuktular! Yıllar sonra çocuklarını buluşturdular!
09:27 Otomobil sahipleri merak ediyordu! İşte aracınızın neden çürüdüğünü anlatan video
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 10:20:24. #1.12#
SON DAKİKA: POLİSTEN KORKAN ÇOCUĞA ÜNİFORMA HEDİYESİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement