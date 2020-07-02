Antalya'da pompalı dehşeti - Son Dakika

Antalya'da pompalı dehşeti

Antalya'nın Alanya ilçesinde aralarında komşu iki aile arasında gürültü yapıldığı nedeniyle çıkan kavga sonrası karakol dönüşü 1'i çocuk 3 kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde aralarında komşu iki aile arasında gürültü yapıldığı nedeniyle çıkan kavga sonrası karakol dönüşü 1'i çocuk 3 kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Ateş açarak kaçan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanması için çalışma başlattı.

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Olay, dün saat 23.30 sıralarında Büyükhasbahçe Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Gülsüm Ç. 2 çocuğu ile birlikte balkonda otururken küçük çocuğun çok fazla ses yaptığı gerekçesiyle karşı komşusu Atakan Z. ve kardeşi Akın Z., uyardı. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle Gülsem Ç. polis merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri, Gülsüm Ç. eşi Numan Ç. yeğenleri Zehra U. ile aralarında tartışma çıkan Atakan Z. ve Akın Z.'yi Cumhuriyet Polis Karakolu'na götürdü. Burada ifadeleri alınan 2 taraf birbirinden şikayetçi oldu. İşlemlerinin ardından serbest kalınmasıyla Atakan Z. ile Akın Z. hızla evlerine giderek diğer tartıştıkları kişilerin gelmesini beklemeye başladı.

Aile pompalı tüfekli saldırıya uğradı

İddiaya göre, Numan Ç. Gülsüm Ç. ve Zehra U. apartmana giriş yaptığı sırada Atakan Z. ve Akın Z.'nin pompalı tüfek ile saldırısına uğradı. Saçmaların hedefi olan Gülsüm Ç. (38) elinden Numan Ç. (45) kafası ile göğsünden Zehra U. (12)ise kalçasından yaralanırken, Atakan Z. ve Akın Z. olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaraları ambulanslarla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Durum ağır olduğu öğrenilen Numan Ç. buradan da Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Olay yerinden kaçan Atakan Z. ile Akın Z.'nın yakalanması içi polis ekipleri çalışma başlattı. - ANTALYA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 17:20 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da pompalı dehşeti - Son Dakika
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