Antalya'da pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı

14.04.2022 16:50
Antalya'da pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Antalya'nın Serik ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir marketin önünde bekleyen Burhanettin Limoncu'ya (40), kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Vücudunun değişik yerlerine saçmalar isabet eden Limoncu, ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, yapılan müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis, araçla olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Antalya'da pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı
Antalya'da pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı

YORUMLAR
500
Cadde ortasında pompalı tüfekle vuruldu Cadde ortasında pompalı tüfekle vuruldu 21 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı 21 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

Cumhuriyet Caddesi, Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
17:17 İstanbul'da öğrenci kartları, ulaşıma gelen yüzde 40'lık zamdan muaf tutulacak
17:16 Teknik direktör Ersun Yanal: Avrupa'da bizden başka AVM sayısı, futbol sahasından fazla olan ülke var mıdır, merak ediyorum
17:08 Nüfus müdürlüğü ekranındaki yabancı isimler gündem olmuştu! Kurum isimleri artık sansürlü veriyor
17:00 Domatesin maliyetini sıralayan çiftçi: Artık lüks oldu, parası olmayan yemeyecek
16:57 Asırlık Genelevi'nin altından Osmanlı hamamı ve sinagog çıktı
16:49 Barışma teklifini kabul etmeyince önce İrem'i sonra kendisini vurdu!
16:25 Destici'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz ziyareti sonrası ilk açıklama: Üç parti olarak devam ediyoruz
16:19 İlayda Şeker'den "İsmail Balaban'la evleneli kaç yıl oldu?" sorusuna şaşırtan cevap: 1 senedir evliyiz
16:06 Maskeli hayatlarımızın sonu mu geliyor? Bakan Koca "Demiştim" diyerek, en kötü günlerin geride kaldığını açıkladı
16:00 TikTok'ta paylaşılan video tepki çekti! Pakistanlı bir kişi, alışveriş yaptığı marketteki kasiyere bozuk paraları tek tek attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 17:24:57. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement