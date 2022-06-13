Antalya'da pompalı tüfekli cinayet! Kediye "gel oğlum" diye seslenen arkadaşını, kendisine "oğlum" dediğini sandığı için öldürdü - Son Dakika
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Antalya'da pompalı tüfekli cinayet! Kediye "gel oğlum" diye seslenen arkadaşını, kendisine "oğlum" dediğini sandığı için öldürdü

13.06.2022 12:24
Antalya'da pompalı tüfekli cinayet! Kediye "gel oğlum" diye seslenen arkadaşını, kendisine "oğlum" dediğini sandığı için öldürdü

Antalya'da Orhan Tayoğlu isimli kişi, arkadaşı Erhan Yazıcı'yı pompalı tüfekle öldürdü. İddianameye göre Yazıcı'nın yakınındaki kediyi "Gel oğlum" diye çağırması üzerine Tayoğlu'nun "oğlum" kelimesini üzerine aldığı ve büyüyen tartışma sonucu tüfekle ateş ettiği belirlendi.

7 Şubat'ta saat 20.30 sıralarında, Liman Mahallesi Akdeniz Bulvarı Konyaaltı sahilinde arkadaş grupları ile alkol alan Orhan Tayoğlu ile Erhan Yazıcı, bir süre sonra karşılaştı, ikili arasında tartışma çıktı. Diğer kişilerin araya girmesi ile tartışma son buldu. Yarım saat sonra elinde bıçakla Tayoğlu'nun yanına gelen Yazıcı, kendini savunmak isteyen Tayoğlu'yu elinden bıçakladı.

Kediye 'Gel oğlum' diye seslenen arkadaşını, kendisini çağırdığını sanıp öldürmüş

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

Daha sonra otomobilindeki pompalı tüfeği alan Orhan Tayoğlu, Erhan Yazıcı'ya ateş etti. Hastaneye kaldırılan Erhan Yazıcı, 13 gün sonra 20 Şubat'ta hayatını kaybetti. Orhan Tayoğlu ise gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Orhan Tayoğlu hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, sanık Tayoğlu'nun 2 arkadaşıyla birlikte Konyaaltı Sahili'ndeki iş yeri önünde alkol aldığı, Erhan Yazıcı ve arkadaşının da buraya yakın bir yerde içki içtiği belirtildi.

Kediye 'Gel oğlum' diye seslenen arkadaşını, kendisini çağırdığını sanıp öldürmüş

'OĞLUM' KELİMESİ YÜZÜNDEN TARTIŞMA YAŞADILAR

'Erhan Yazıcı'nın bir ara tuvalete gitmek için arkadaşının yanından ayrıldığı, tuvalete giden yol üzerinde Orhan Tayoğlu ve arkadaşını görüp yanlarında bir süre oyalandığı aktarıldı. Bu sırada sanık Tayoğlu'nun yakınlarda gördüğü kediye "Gel, oğlum buraya" diye seslendiği, Yazıcı'nın ise kendisine seslendiğini zannederek Tayoğlu'na "Sen bana oğlum diyemezsin" diyerek karşılık verdiği ve ikili arasında tartışma çıktığı belirtildi. Tanıkların araya girmesiyle birlikte ikili arasındaki tartışmanın yatıştığı, Erhan Yazıcı'nın arkadaşının yanına döndüğü belirtildi. Yazıcı, 30 dakika sonra bıçak alarak Tayoğlu ve arkadaşlarının yanına gittiği kaydedildi. Yazıcı'nın "Bana oğlum diyemezsin" diyerek bıçağı doğrudan Tayoğlu'na salladığı belirtilen iddianamede, Tayoğlu'nun bıçağı tutmasıyla sol elinin üçüncü parmağından yaralandığı kaydedildi.

Kediye 'Gel oğlum' diye seslenen arkadaşını, kendisini çağırdığını sanıp öldürmüş

İLERLEYEN GÜNLERDE YARGILANACAK

Bıçaklanan Orhan Tayoğlu'nun yakınlardaki otomobiline giderek kendisine ait tüfeği aldığı, önce havaya tek el ateş ettiği ardından 1-2 metre mesafeden Yazıcı'yı hedef alarak ateş ettiği belirtildi. Erhan Yazıcı'nın yaralandığını gören Orhan Tayoğlu'nun elindeki tüfeği yere bırakarak, yaraya tampon yaptığı, ambulansla hastaneye kaldırılan Yazıcı'nın 13 gün sonra yaşamını yitirdiği belirtildi. Orhan Tayoğlu'nun yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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Kaynak: DHA

Konyaaltı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da pompalı tüfekli cinayet! Kediye 'gel oğlum' diye seslenen arkadaşını, kendisine 'oğlum' dediğini sandığı için öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da pompalı tüfekli cinayet! Kediye "gel oğlum" diye seslenen arkadaşını, kendisine "oğlum" dediğini sandığı için öldürdü - Son Dakika
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