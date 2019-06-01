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Antalya'da poşetli cinayetin katil zanlıları tutuklandı

32 dakika önce

Antalya'da belediye çalışanının, başına poşet geçirilip, el ve ayakları bağlanıp boğularak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 3 şüpheli tutuklandı.

Antalya'da poşetli cinayetin katil zanlıları tutuklandı, System.String[]
Antalya'da belediye çalışanının, başına poşet geçirilip, el ve ayakları bağlanıp boğularak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa Belediyesinde şoför olarak çalışan ve 8 gündür kayıp olarak aranan 3 çocuk babası Halit Yılmaz'ın(50) öldürülmesine ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Ekipler yaptıkları Halit Yılmaz'ı Muhammet Y.(37) ve eşi Zülfiye Y.(34) ile Şükrüllah T.'yi(36) evlerinde gözaltına aldı. Öldürülen Halit Yılmaz 'ın, şüpheli Zülfiye Y. ile ilişkisinin olduğu iddia edildi. Zülfiye Y'nin, Halit Yılmaz'ı 8 gün önce akşam saatlerinde telefonla arayarak, "Gel birlikte iftar yapalım" diye davet ettiği ve bu sırada Zülfiye Y'nin eşi Muhammet Y. ve Şükrüllah T. tarafından darp edilerek etkisiz hale getirildiği öne sürüldü. Şüphelilerin daha sonra Halit Yılmaz'ı Korkuteli ilçesine götürüp, burada başına poşet geçirip, el ve ayaklarını bağladıktan sonra boğarak öldürdükleri öne sürüldü. Halit Yılmaz'ın cesedi dün Antalya-Korkuteli yolu Cehennem Deresi mevkisinde uçurumda üzeri çalılarla kapatılmış şekilde bulunmuştu.

Evlerinde gözaltına alınan Muhammet Y.(37) ve eşi Zülfiye Y.(34) ile Şükrüllah T.'yi(36) emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sev edildi. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderimdi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:43 Kaynak: İHA
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