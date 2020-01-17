Antalya'da Prof. Dr. Ömer Özkan "Kompozit Doku Nakilleri"ni anlattı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da Prof. Dr. Ömer Özkan 'Kompozit Doku Nakilleri'ni anlattı Açıklaması - Son Dakika

Antalya'da Prof. Dr. Ömer Özkan "Kompozit Doku Nakilleri"ni anlattı Açıklaması

6 saat önce

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, hastanenin doktorları ve öğrencilerine "Kompozit Doku Nakillerinin Geçmişi, Geleceği ve Bugünü" konulu sunum yaptı.

Antalya'da Prof. Dr. Ömer Özkan

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, hastanenin doktorları ve öğrencilerine "Kompozit Doku Nakillerinin Geçmişi, Geleceği ve Bugünü" konulu sunum yaptı.

Özkan, hastanede düzenlenen programda, Türkiye'de genelde kompozit nakillerini konuştuklarını ama yüz felci ve doku nakillerinde dünyada oldukça güzel bir yere sahip olduklarını söyledi.

Antalya'nın genelde turizm şehri olarak bilindiğini belirten Özkan, kentin sağlık alanında, organ nakillerinde de Avrupa'da ve dünyada isim yaptığına dikkati çekti.

"Nakil yapmak istediğimiz gencin kolları olmayan fotoğrafını gösterdik ve aile dakikasında ikna oldu"

Bugün nakillerin ikiye ayrıldığını vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

"Solid nakillere böbrek, kalp, karaciğer ve akciğerler; kompozit nakillere ise kol, yüz, rahim ve karın ön duvarı nakilleri giriyor. Türkiye'de organ nakli çok sıkı bir disiplin altında, dünyanın en kurallı ülkelerinden biriyiz. Bu konuda Sağlık Bakanlığı oldukça iddialı. İlk kol nakli ameliyatımızı yapacağımız hasta ve donör aynı bölgeden çıktı. Bakanlığın yetkililerine nakille ilgili bilgi verirken donörün ailesi nakilden vazgeçti. Donörün ailesinin yanına gittik. Bize 'Kolu ne yapacaksınız?' diye sordular. Nakil yapmak istediğimiz gencin kolları olmayan fotoğrafını gösterdik ve aile dakikasında ikna oldu. Bu ilk kol naklinin hikayesiydi. Kompozit doku nakli hayat kurtarıcı değildir ama hayat kalitesini artırır. Bizler şu ana kadar 4 çift kol nakli, 1 rahim, 5 de yüz nakli yaptık. Yaptığımız yüz nakillerinden biri o dönemde dünyanın en komplikesi seçildi."

Özkan, operasyonun başarılı geçmesi üzerine Sağlık Bakanlığının talebiyle Türkiye Kompozit Doku Nakli Yönergesi'ni çıkardıklarını vurguladı.

Ömer Özkan, Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:40 Kaynak: AA
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