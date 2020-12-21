Antalya'da "prototip atölyesi" kurulacak - Son Dakika

Antalya'da "prototip atölyesi" kurulacak

21.12.2020 17:47
Antalya'da

Antalya'da firmalara ürün geliştirilmesi ve iyileştirilmesi kapsamında gerekli olan teknoloji, fiziki olanak ve makine teçhizat imkanı sunacak "prototip atölyesi" için fizibilite süreci başladı.

Antalya'da firmalara ürün geliştirilmesi ve iyileştirilmesi kapsamında gerekli olan teknoloji, fiziki olanak ve makine teçhizat imkanı sunacak "prototip atölyesi" için fizibilite süreci başladı.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, OSB Teknopark bünyesinde kurulacak prototip atölyesi için Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) destekli çalışmalara başlandı. Yapılacak fizibilite çalışması ile kaynakların en verimli şekilde kullanılması sağlanacak.

Antalya OSB Teknopark Prototip Atölyesi Yatırım Fizibilitesi Projesinin açılış toplantısı, bölge sanayicileri, girişimciler ve girişimci adaylarının katılımı ile çevrim içi gerçekleştirildi.

Antalya OSB Teknopark Genel Müdürü Dr. Aylin Tümay moderatörlüğünde yapılan toplantıda Antalya OSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, Antalya OSB Bölge Müdürü İlhan Metin ve fizibilite danışmanı Zehra Erol tarafından prototip atölyesiyle ilgili bilgiler verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ali Bahar, fizibilite çalışmasıyla kötünün tekrarının önlenmiş olacağını belirtti.

Yapılacak anket uygulamasyla ihtiyaç duyulan makine ve ekipmanların belirleneceğini kaydeden Bahar, şunları ifade etti:

"Prototip atölyesi, bölge ihtiyaçlarına yönelik teknolojik çözümlerin üretilebildiği ortak alan olacak. Atölye ile firmalarımız ürün, süreç, yöntemlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi kapsamında gerekli olan teknoloji, fiziki olanak ve makine teçhizata kavuşmuş olacak. Yürütülen ar-ge çalışmaları neticesinde bölge firmalarının yenilikçi ürünleri artacak. Bölgenin patent, faydalı model ve tasarım sayıları artacak, yenilikçi ürünlerin pazarda karşılık bulması ile ihracat rakamları olumlu yönde etkilenecek."

BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler de orta gelir tuzağını aşmanın yollarından birisinin de girişimci sayısını artırmak olduğunu vurguladı.

Bölgedeki kamu, sanayi, üniversite ve özel sektör işbirliğini artırmak gerektiğine dikkati çeken Güler, şunları kaydetti:

"Buradaki yaklaşım pek tabi bölgemiz için önemli, ancak gelecekte de buradaki kıvılcım belki ülkemizdeki girişimcilik ekosisteminin tamamına sirayet edecek, ülkemizin bambaşka ufuklara yelken açmasına katkı sunacaktır. Tüm paydaşların birlikte ve uyumlu hareket etmesi gerekiyor. Hem birbirimizi tamamlayacağız hem de gereksiz yere aynı işleri tekrar etmeyerek, kaynakları verimli kullanarak belirlemiş olduğumuz hedeflere ulaşacağız."

Ali Bahar, Antalya, Makine, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Antalya'da 'prototip atölyesi' kurulacak - Son Dakika Ekonomi


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