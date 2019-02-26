Son Dakika Haberleri: Antalya'da 'Puşkin Müzesi' Edebiyat Severlere Kapılarını Açtı

Antalya'da 'Puşkin Müzesi' Edebiyat Severlere Kapılarını Açtı

1 saat önce

Antalya'da, Rus şair ve yazar Aleksandr Puşkin'e adanan "Puşkin Müzesi" açıldı.

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Antalya'da, Rus şair ve yazar Aleksandr Puşkin'e adanan "Puşkin Müzesi" açıldı. Müzenin açılışında, sanatçının şiirleri rap ve hip hop müziklerine uyarlanarak seslendirildi. Rus dansçılardan oluşan break dans grubu da ellerinde Puşkin'e ait kitaplarla gösteri sundu.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:46 

Aleksandr Sergeyeviç Puşkin, Antalya, Yenikadinda Gösterme, Dünya
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