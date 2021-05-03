Büyükşehir Belediyesi ramazanda mobil konserler düzenleyecek - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesince tam kapanma döneminde vatandaşlara Ramazan Bayramı öncesi moral vermek amacıyla mobil konserler düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliklerde Belediye Bando ve Orkestrası merkez ve ilçelerde vatandaşları müzikle buluşturacak.

Salgın nedeniyle sanatlarını icra edemeyen yerel sanatçıların da yer alacağı programlar 5-6-7-8 Mayıs'ta gerçekleşecek.

Talepler doğrultusunda belirlenen güzergahlarda bulunacak mobil etkinlik aracı, 9 Mayıs Anneler Günü'nde de ilçeleri gezecek.