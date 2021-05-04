Antalya'da Ramazan'a özel mobil konserler - Son Dakika

Tam kapanma döneminde evlerinden çıkamayacak vatandaşlara Ramazan Bayramı öncesinde moral vermek amacıyla mobil konserler düzenlenecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası, salgın nedeniyle sanatlarını icra edemeyen yerel sanatçılar ile birlikte Ramazan Bayramı öncesinde merkez ve ilçelerde müzik dinletisi sunacak. Uygulanan tam kapanma dönemi nedeniyle evlerinden çıkamayan Antalyalılara, Büyükşehir Belediyesi mobil konserler düzenleyecek.

"Moral sağlayacak"

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen Mobil Ramazan Şenlikleri programı 5-6-7-8 Mayıs'ta yapılacak. Mobil etkinlik aracı 9 Mayıs Anneler Günü'nde de ilçeleri gezecek. Mobil etkinlik aracını mahallelerinde görmek isteyen vatandaşların talepleri doğrultusunda belirlenen güzergahlar dikkate alınarak vatandaşa moral olunması sağlanacak. - ANTALYA