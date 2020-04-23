Antalya'da Ramazan ayı Korona önlemleri - Son Dakika
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Antalya'da Ramazan ayı Korona önlemleri

7 saat önce

Antalya'da Ramazan ayı boyunca iftar çadırları kurulmayacak.

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Antalya'da Ramazan ayı boyunca iftar çadırları kurulmayacak. Türbe ziyaretleri kısıtlandı, Ramazan davulcularının yerel kaynaklardan toplu para almasına, iftar trafiğini önlemek için ek toplu taşıma seferlerinin konulmasına ve mezarlık ziyaretlerinde ateş ölçümü yapılmasına karar verildi.


Antalya'da Hıfzıssıhha Kurulunca, Ramazan ayının süre gelen gelenekselliği çerçevesinde sürdürülecek davranış ve etkinliklerin sosyal hareketliliği arttırarak Korona virüsle mücadelede olumsuz etki ve risk oluşturabileceği değerlendirilerek ilave tedbirler alındı. Bu kapsamda Ramazan ayı boyunca vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinlik ve iftar çadırlarının kurulmamasına karar verildi. Ayrıca iftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşların yoğun olarak kullandığı caddelerin denetlenmesi, gerekli hallerde kapatılmasına ve türbe ziyaretlerinin kısıtlanmasına karar verildi.


Ramazan davulcuları toplu para alacak


Ramazan davulcularıyla ilgili de bazı kısıtlama kararları alındı. Bu çerçevede bahşiş almak amacıyla evleri ziyaret, kapı zili çalmak gibi bulaş riski oluşturabilecek davranışlarını önleyebilmek için, Ramazan davulcularının faaliyetleri sonucu alacakları bahşişlerin tek tek haneler yerine, toplu olarak yerel imkanlarla sağlanmasına karar verildi. Böylelikle Ramazan davulcularının tek tek hanelerden bahşiş toplamasına gerek kalmayacak.


Ramazan pidesine iftar öncesi 2 saat


Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak, Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı bulaş riskinin önlenmesi amacıyla, pide ve ekmek üretiminin yapıldığı fırınlardaki veya unlu mamul ruhsatlı işyerlerindeki pide ve ekmek üretimi ile özel sipariş alımının iftardan 2 saat önce sonlandırılmasına (o saate kadar üretilmiş pide ve ekmeklerin satışının devam etmesine) karar verildi.


İftar trafiğine ek toplu taşıma seferleri


İftar vakitlerinin öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak, iftar saatinin en az 3 saat öncesinden itibaren Kaymakamlıklar ve kolluk birimlerince belediyeler ile gerekli koordinasyon sağlanarak, toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayısının artırılmasına ayrıca, iftar saati öncesinde toplu taşıma araçlarında ve duraklarında sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin uygulamaların etkin bir şekilde denetlenmesine karar verildi.


Mezarlık ziyaretlerinde ateş ölçümü


Ramazan'da mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi için, mezarlıklara giriş ve çıkışların ayrı olarak planlanmasına, Arife günü ile Bayram günlerinde mezarlık ziyaretlerinde ateş ölçümü yapılmasına, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilmesine dikkat çekildi.


Adli ve idari ceza uygulanacak


İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara uyulmaması halinde 3 bin 150 TL, Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezası uygulanmasına ve kişilerin haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine karar verildi. - ANTALYA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 10:02 Kaynak: İHA

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