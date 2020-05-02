Antalya'da raylı sistem çalışmaları kapsamında bazı yollar kapatılacak - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi 3. Aşama Raylı Sistem Projesi kapsamında bazı caddelerin kapatılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Meltem Bulvarı'nın İsmail Baha Sürelsan Caddesi ile Tarık Akıltopu Caddesi arasında kalan kısmı 4 Mayıs'ta trafiğe kapatılacak.

Meltem Bulvarı'nı kullanarak Eğitim Araştırma Hastanesi ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesine gidecek araçlar belirlenen alternatif güzergahları kullanabilecek.

Mağdur olunmaması ve trafik akışının sürekliliğinin sağlanması açısından vatandaşların yönlendirme levhalarını dikkate almaları ve alternatif güzergahları kullanmaları istendi.