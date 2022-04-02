Antalya'da refüj korkuluklarına çarpan tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da refüj korkuluklarına çarpan tırın sürücüsü yaralandı

02.04.2022 18:06
Antalya'da refüj korkuluklarına çarpan tırın sürücüsü yaralandı

Serik ilçesinde yoldan çıkarak refüj korkuluklarına çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

Serik ilçesinde yoldan çıkarak refüj korkuluklarına çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

Selim Ergün'ün (59) kullandığı 31 AFH 905 plakalı tır, Orta Mahalle Belek Köprülü Kavşağı'nda köprü üzerinde kontrolden çıkarak refüjdeki korkuluklara çarpıp karşı şeride geçti.

Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibince olay yerinde ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, tırın çekilmesiyle yaklaşık 1 saat sonra ulaşıma açıldı.

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Kaza, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da refüj korkuluklarına çarpan tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da refüj korkuluklarına çarpan tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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