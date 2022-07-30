Alev alan otomobilde hayatını kaybeden gencin cenazesi morgtan alındı - Son Dakika
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Alev alan otomobilde hayatını kaybeden gencin cenazesi morgtan alındı

30.07.2022 14:54
Alev alan otomobilde hayatını kaybeden gencin cenazesi morgtan alındı

Antalya'da refüjdeki ağaca çarptıktan sonra alev alan otomobilde, hayatını kaybeden 24 yaşındaki gencin cenazesi, yakınları tarafından morgtan alındı.

Antalya'da refüjdeki ağaca çarptıktan sonra alev alan otomobilde, hayatını kaybeden 24 yaşındaki gencin cenazesi, yakınları tarafından morgtan alındı.

Gece yarısı saat 03.30 sıralarında, Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Ömer Nalbant(24) 77 ED 077 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti ve kaldırımdaki ağaca çarptı. Vatandaşlar kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kazanın ardından araç biranda alev aldı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının söndürülmesiyle araçtan çıkamayan Nalbant'ın cansız bedenine ulaşıldı. Savcılık ve olay yeri ekiplerinin incelemesi sonrası Nalbant'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Ömer Nalbant'ın cenazesi yakıları tarafından morgtan alındı ve toprağa verilmek üzere Yalova'ya götürüldü. Nalbant'ın Antalya'ya tatil için geldiği ve bir kafede yarı zamanlı çalıştığı öğrenildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Atatürk Caddesi, Konyaaltı, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alev alan otomobilde hayatını kaybeden gencin cenazesi morgtan alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alev alan otomobilde hayatını kaybeden gencin cenazesi morgtan alındı - Son Dakika
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