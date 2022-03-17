Antalya'da refüje çarpan otomobildeki 3 kişi öldü - Son Dakika
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Antalya'da refüje çarpan otomobildeki 3 kişi öldü

17.03.2022 10:16
Antalya'da refüje çarpan otomobildeki 3 kişi öldü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 3 kişi öldü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 3 kişi öldü.

Sürücüsü belirlenemeyen 07 ASD 701 plakalı otomobil, Aspendos Bulvarı Demokrasi Kavşağı'nda refüje çıkarak yön levhalarına çarptı.

Savrulan otomobildeki Ali Neymat Tefik (22), Engin Borazan (22) ve Halil Subaşı (21) kaza yerinde hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenazeler, adli tıp morguna kaldırıldı.

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Muratpaşa, Otomobil, Antalya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da refüje çarpan otomobildeki 3 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da refüje çarpan otomobildeki 3 kişi öldü - Son Dakika
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