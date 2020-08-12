Antalya'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kaza yerinden otomobiliyle ayrılan diğer sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Yaralanan Günay, kaza yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Günay'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Cikcilli Mahallesi Sanayi kavşağında, Mesut Günay yönetimindeki 07 NFK 01 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Günay, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobiliyle refüje çarptı.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 19:13

Kaynak: AA

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