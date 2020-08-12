Antalya'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Cikcilli Mahallesi Sanayi kavşağında, Mesut Günay yönetimindeki 07 NFK 01 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Günay, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobiliyle refüje çarptı.
Yaralanan Günay, kaza yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Günay'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza yerinden otomobiliyle ayrılan diğer sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlatıldı.