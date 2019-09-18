Son Dakika Haberleri: Antalya'da renkli görüntüler... Yavru karga itfaiyenin maskotu oldu
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Antalya'da renkli görüntüler... Yavru karga itfaiyenin maskotu oldu

1 saat önce

Antalya'da renkli görüntüler.

Antalya'da renkli görüntüler... Yavru karga itfaiyenin maskotu oldu

İstasyondan ayrılmayan yavru karga itfaiyeciler tarafından itinayla besleniyor

ANTALYA - Antalya'da yuvasından düşen ve yaralan karga yavrusuna itfaiye erleri sahip çıktı. 'Hakkı' isminin verildiği karga itfaiye istasyonun maskotu oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cumhuriyet İstasyonu'nunda görevli itfaiye erleri 1 ay önce yakındaki bir parkta yaralı karga yavrusu olduğunu farketti. Hemen istasyona getirilen yavru karganın bakım ve beslemesi yapıldı. İtfaiyecilerin ellerinde büyüyen ve 'Hakkı' ismi verilen karga istasyonun da maskotu oldu. Beslemesi Mehmet Ali Özel, tarafından yapılan karganın iyileşince doğaya bırakılacak. Karganın itfaiye erlerinin arkasından yürümesi ise renkli görüntüler oluşturdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cumhuriyet İstasyonu'nda görevli itfaiye eri Mehmet Ali Özel, öncelikli görevlerinin can kurtarmak olduğunu söyledi.

Her canlının kendileri için önemli olduğunun altını çizen Özel, " Yavru kara ihtimalen bir ay önce yuvasından düşmüş ve yaralanmış. Biz onun bakımını ve beslemesini yaptık. Bize alıştı, akıllı bir hayvan. Bizi ailesi gibi gördü. Şuan elimizden pilav ve ekmek yiyor." dedi.

'Hakkı' ismini verdikleri karganın göreve giderken bile bazen arkalarından geldiğini dile getiren Özel, " İstasyonumuzun maskotu oldu. Acıktığı zaman ses çıkarmaya başlıyor. Bizde beslemesini yapıyoruz. Sağlığına kavuştuğunda doğal yaşamına bırakacağız." diye konuştu.

Antalya'da renkli görüntüler... Yavru karga itfaiyenin maskotu oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:41 Kaynak: İHA
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