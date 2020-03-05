Antalya'da restoranda çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da restoranda çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü - Son Dakika

Antalya'da restoranda çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü

6 saat önce

Antalya'da restoranda çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Antalya'da restoranda çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü, System.String[]

Antalya'da restoranda çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Y.İ, Muratpaşa ilçesi Tuzcular Mahallesi'ndeki restoranda "yan bakma" meselesinden Ziya Selçuk ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Selçuk, yanındakilerle Y.İ'yi darbetti. Y.İ. bıçakla Selçuk'u karın boşluğundan yaraladı.

112 Acil Servis ekibince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Selçuk, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.


Kendi imkanlarıyla özel hastaneye giden Y.İ'nin vücudunda kırık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ziya Selçuk, Muratpaşa, Antalya, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:00 Kaynak: AA
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