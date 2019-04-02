Antalya'da Restoranda Silahlar Konuştu: 1 Ölü, 2 Yaralı
44 dakika önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Antalya
'nın Alanya
ilçesinde bir restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 21.00 sıralarında Dinek
Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, T.D. ve Y.D, geldikleri restoranda H.S'ye henüz belirlenemeyen bir nedenle pompalı tüfekle ateş açtı. H.S. göğsüne isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaralandı. Olayı haber alıp gelen H.S'nin kardeşi Ş.S. de kavgaya dahil oldu. Tarafların birbirine silahla ateş etmesi sonucu Ş.S. ve T.D. yaralandı. Y.D. olay yerine gelen İ.Z. ile otomobille kaçtı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri H.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olan Ş.S. ile T.D. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis
kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
(Erdal Anak/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:41 Kaynak: İHA
Antalya'da Çöp Kutusundan Mühürlü Oy Pusulası Çıktı
Şarkıcı Tuğba Yurt, Kendisini Ölümle Tehdit Eden Eski Sevgilisinden Şikayetçi Oldu
Antalya'da, Seçimi Kaybeden AK Partili Belediye Ücretsiz Otobüs Uygulamasını Sonlandırdı
Antalya'ya İlk 3 Ayda Gelen Turist Sayısı 571 Bine Ulaştı