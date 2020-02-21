Antalya'da, rezidansta yangın (2) - Yeniden - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da, rezidansta yangın (2) - Yeniden - Son Dakika

Antalya'da, rezidansta yangın (2) - Yeniden

7 saat önce

ANTALYA'da, 5 katlı rezidansın giriş katında, elektrik aksamındaki kısa devreden çıktığı değerlendirilen yangın, kısa süreli paniğe neden oldu.

Antalya'da, rezidansta yangın (2) - Yeniden, System.String[]

ANTALYA'da, 5 katlı rezidansın giriş katında, elektrik aksamındaki kısa devreden çıktığı değerlendirilen yangın, kısa süreli paniğe neden oldu. Alevler, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürülürken, dumandan etkilenen 12 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 33 Sokak'taki rezidansın giriş katında, saat 07.30 sıralarında yangın çıktı. Soner Erkaya'nın kiracı olarak bulunduğu dairede başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden, rezidansta oturan, çoğu Rus ve ABD'li olan kişiler, panik yaşadı. Yangın tüpleriyle alevlere müdahale eden site görevlileri, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede itfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgeye geldi. Alevlere müdahale edilirken, konut hemen tahliye edildi. Dumandan etkilenen 12 kişi, ambulanslarla hastanelere götürüldü, 3 kişiye ise olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Site sakinlerinden Atilla Sönmez, sabah namazı için erken kalktığını, önce kokuyu alıp ardından alevleri fark ettiğini söyledi. Sönmez, "Ne olduğunu anlayamadık. Alevleri görünce kendimi dışarı attım. Binada 30 daire var" dedi.

Konyaaltı Emniyet Müdürü İrfan Ağlamaz da mahalleye gelip, itfaiye ekipleri ve site yöneticilerinden bilgi aldı. Elektrik aksamındaki kısa devreden çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Konyaaltı, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:38 Kaynak: DHA
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