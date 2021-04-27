Isparta'da röle imalatçılarına 'arıtma tesisi' mührü; üretim kaçak sürüyor (Tekrar) - Son Dakika

Isparta'da röle imalatçılarına 'arıtma tesisi' mührü; üretim kaçak sürüyor (Tekrar)

27.04.2021 12:30
Isparta'da röle imalatçılarına 'arıtma tesisi' mührü; üretim kaçak sürüyor (Tekrar), System.String[]

TÜRKİYE'nin çırçır rölesi ihtiyacının yüzde 90'ını karşılayan Yalvaçlı derici ve röle imalatçılarının kapıları, arıtma tesisleri olmadığı gerekçesiyle mühürlendi.

TÜRKİYE'nin çırçır rölesi ihtiyacının yüzde 90'ını karşılayan Yalvaçlı derici ve röle imalatçılarının kapıları, arıtma tesisleri olmadığı gerekçesiyle mühürlendi. Mührü kıran işletmecilerin tamamı, kaçak yolla üretime devam ederken, Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü de kimyasal arıtma tesisi ile ilgili gereken işlerin yapıldığını ve diğer işlemlerin işletme tarafından yapılması gerektiğini belirtti.

Isparta'nın Yalvaç ilçesi, dericiliğiyle ön planda olduğu kadar pamuğu çekirdeğinden ayıran ve deriden üretilen çırçır rölesiyle de adından söz ettiriyor. Türkiye'nin çırçır rölesi ihtiyacının yüzde 90'ının karşılandığı Yalvaç'ta üreticiler, hem deri işliyor hem de röle imal ediyor. Deri ve çırçır rölesi işletmelerinin, yaklaşık 5 yıl önce ilçe girişindeki Dericiler Küçük Sanayi Sitesi'ne taşınması kararlaştırıldı. Çarşı merkezinde kalan eski tabakhanedeki iş yerleri belediye tarafından mühürlenerek kapatılan dericiler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kredi desteğiyle şehir girişinde yeni iş yerlerini yapmaya başladı. Dericiler Küçük Sanayi Sitesi'ne 24 işletme için 2016'da yeni tesis kuruldu. Dericiler, bu yeni iş yerleri için belediyeyle protokol imzaladı. Protokole göre, ilçeye yapılacak kimyasal arıtma tesisinin yüzde 25'i deri işletmecileri, yüzde 25'i Yalvaç Belediyesi, kalan yüzde 50'sinin de devlet desteğiyle yapılmasında uzlaşıldı.

İnşa edilen modern tesislerde faaliyete başlanması amacıyla işletme ruhsatı almak için başvuran yetkililer, Yalvaç Belediyesi'nden kimyasal arıtma tesisleri olmadığı gerekçesiyle olumsuz yanıt aldı. Kimyasal arıtma tesisinin yapımı için imzalanan protokole rağmen belediyenin üzerine düşeni yapmadığını öne süren deri işletmecileri, mühürlü ve ruhsatsız iş yerlerinde üretime devam ediyor. Bir kısmı eski yerinde bir kısmı da yeni yerinde çırçır rölesi imalatını kaçak da olsa sürdürüyor.'PROTOKOLE UYULMADI'Belediye yönetiminin inşaata başlanmadan önce arıtma tesisi için yüzde 25 destek olacağı yönünde söz verdiğini belirten Yalvaç Yeni Dericiler Kooperatifi Başkanı Fahri Kodal, "2016 yılında işletmelerimiz bitti ama taşınamadık. Mühürlü olan bu bölge hala kullanılıyor. Eski binalar koku ve kirlilik oluşturduğu için taşınmak zorunda kaldık. Belediyeden iskan ruhsatı almak için başvurduk. Sözleşme yapmıştık inşaat öncesi. Bu sözleşmeye göre arıtma tesisinin yapımı için yüzde 25 belediye, yüzde 25 kooperatif, yüzde 50 de özel idare destek verecekti. Bu protokole nedense hiçbir şekilde belediye uymadı. Burada röle üretimi durursa tekstil sektöründe ciddi sorunlar çıkar. Şu anda buradaki tüm röle üreticileri kaçak çalışıyor. Eski tabakhanede de kaçak çalışılıyor. Belediye ile defalarca görüştük. Yetkililer bizi görmezden geliyor" diye konuştu.BAŞKAN TÜTÜNCÜ: BELEDİYE SÖZÜNÜ YERİNE GETİRDİYalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü de kimyasal arıtma tesisiyle ilgili verilen sözlerin, kendisinden önceki belediye başkanlığı döneminde yerine getirildiğini söyledi. Tütüncü, kimyasal arıtma tesisinin yüzde 25'ine karşılık belediyenin elektrik sistemi, arıtma havuzu yeri gösterdiğini ve idari bina verdiğini belirterek, "Protokolde de bu şekilde imza altına alınmış. Belediye idari binayı vermiş, havuzun yerini göstermiş. Elektrik sistemini de vereceğini söylemiş. Belediye özel bir işletmeye maddi katkıda zaten bulunamaz" dedi.  NEREDE KULLANILIR?

Çırçır rölesi, pamuğu çekirdeğinden ayırma işleminde kullanılır. Pamuğun liflerini, koparmadan ve hatta hiç deforme etmeden çekirdeğinden ayırabilen tek üründür. Çırçır topunun üst derisinin kromlanmasından dolayı topun dönüşü esnasında kesinlikle ısınma olmaz, ısınma olmayınca pamukta da yanma olmaz. Yanmayan pamuğun rengi sararmaz yani renk değiştirmez. Pamuğun rengi doğal olarak çekirdeğinden ayrılmış olur. İşlem esnasında yine çırçır topunun özelliğinden dolayı pamuğun çekirdeği kırılmaz. Bu özellikten dolayı da pamuğun rengi değişmez. Pamuğun elyafında kesinlikle kırılma ve kopma olmaz.


Isparta'da röle imalatçılarına 'arıtma tesisi' mührü; üretim kaçak sürüyor (Tekrar)
Isparta'da röle imalatçılarına 'arıtma tesisi' mührü; üretim kaçak sürüyor (Tekrar)
Isparta'da röle imalatçılarına 'arıtma tesisi' mührü; üretim kaçak sürüyor (Tekrar)
Isparta'da röle imalatçılarına 'arıtma tesisi' mührü; üretim kaçak sürüyor (Tekrar)
Isparta'da röle imalatçılarına 'arıtma tesisi' mührü; üretim kaçak sürüyor (Tekrar)
Isparta'da röle imalatçılarına 'arıtma tesisi' mührü; üretim kaçak sürüyor (Tekrar)
Isparta'da röle imalatçılarına 'arıtma tesisi' mührü; üretim kaçak sürüyor (Tekrar)
Isparta'da röle imalatçılarına 'arıtma tesisi' mührü; üretim kaçak sürüyor (Tekrar)
Isparta'da röle imalatçılarına 'arıtma tesisi' mührü; üretim kaçak sürüyor (Tekrar)
Isparta'da röle imalatçılarına 'arıtma tesisi' mührü; üretim kaçak sürüyor (Tekrar)
Isparta'da röle imalatçılarına 'arıtma tesisi' mührü; üretim kaçak sürüyor (Tekrar)
Isparta'da röle imalatçılarına 'arıtma tesisi' mührü; üretim kaçak sürüyor (Tekrar)
Isparta'da röle imalatçılarına 'arıtma tesisi' mührü; üretim kaçak sürüyor (Tekrar)
Isparta'da röle imalatçılarına 'arıtma tesisi' mührü; üretim kaçak sürüyor (Tekrar)
Isparta'da röle imalatçılarına 'arıtma tesisi' mührü; üretim kaçak sürüyor (Tekrar)
Isparta'da röle imalatçılarına 'arıtma tesisi' mührü; üretim kaçak sürüyor (Tekrar)
Isparta'da röle imalatçılarına 'arıtma tesisi' mührü; üretim kaçak sürüyor (Tekrar)
Isparta'da röle imalatçılarına 'arıtma tesisi' mührü; üretim kaçak sürüyor (Tekrar)
Isparta'da röle imalatçılarına 'arıtma tesisi' mührü; üretim kaçak sürüyor (Tekrar)
Isparta'da röle imalatçılarına 'arıtma tesisi' mührü; üretim kaçak sürüyor (Tekrar)
Isparta'da röle imalatçılarına 'arıtma tesisi' mührü; üretim kaçak sürüyor (Tekrar)
Isparta'da röle imalatçılarına 'arıtma tesisi' mührü; üretim kaçak sürüyor (Tekrar)
Isparta'da röle imalatçılarına 'arıtma tesisi' mührü; üretim kaçak sürüyor (Tekrar)

Halil Hilmi Tütüncü, Kimyasal, Türkiye, Yalvaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Isparta'da röle imalatçılarına 'arıtma tesisi' mührü; üretim kaçak sürüyor (Tekrar) - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

17 günlük tam kapanma döneminde alkol satışı yapılmayacak 17 günlük tam kapanma döneminde alkol satışı yapılmayacak Esra Erol'da ilginç olay! Eşi evden kaçan 72 yaşındaki adamdan şok sözler: Gelmeyecekse söylesin, benim acil evlenmem lazım Esra Erol'da ilginç olay! Eşi evden kaçan 72 yaşındaki adamdan şok sözler: Gelmeyecekse söylesin, benim acil evlenmem lazım Eşini başından vurup Eşini başından vurup "İntihar etti" demişti! İddianamede yeni detay: Cinsel saldırıda bulunmuş Tam kapanmayı değerlendiren Bilim Kurulu üyesi: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar rahatlamış oluruz Tam kapanmayı değerlendiren Bilim Kurulu üyesi: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar rahatlamış oluruz Üsküdar'daki Halk Ekmek büfesi engeline vatandaştan sert tepki: Artık bıktık, usandık Üsküdar'daki Halk Ekmek büfesi engeline vatandaştan sert tepki: Artık bıktık, usandık Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum Şampiyonluk havasına giren Fenerbahçe'ye nazar değdi! Yıldız futbolcu sezonu kapattı Şampiyonluk havasına giren Fenerbahçe'ye nazar değdi! Yıldız futbolcu sezonu kapattı İkinci el otomobilde büyük oyun! Son aylarda çok sayıda kişi aynı tuzaktan muzdarip İkinci el otomobilde büyük oyun! Son aylarda çok sayıda kişi aynı tuzaktan muzdarip
CHP'li Milletvekili Sındır: Dökme zeytinyağına ihracat yasağı üreticiye de ihracatçıya da zarar CHP'li Milletvekili Sındır: Dökme zeytinyağına ihracat yasağı üreticiye de ihracatçıya da zarar         
12:56
Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı         
12:12
81 ilde devreye alınıyor! Tam kapanma nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti 81 ilde devreye alınıyor! Tam kapanma nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti         
11:41
Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı         
11:26
Hırsızlıktan 135 sabıkası olan 13 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı Hırsızlıktan 135 sabıkası olan 13 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı         
11:21
Dünyayı ağlatan Dünyayı ağlatan "Elveda"! 53 askere mezar olan denizaltıdan geriye bu görüntü kaldı         
10:45
Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı         
10:29
Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı         
10:09
Çanakkale Boğazı'nda dikkat çeken görüntü! ABD Donanması'na ait gemideki askerler hemen telefonlarına sarıldı Çanakkale Boğazı'nda dikkat çeken görüntü! ABD Donanması'na ait gemideki askerler hemen telefonlarına sarıldı         
09:48
DNA dizilimine baktıran Meryem Uzerli, sonucu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı DNA dizilimine baktıran Meryem Uzerli, sonucu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı         
08:08
Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı         
01:04
17 günlük tam kapanma kapsamında 7 sektör hariç işletmelerin faaliyetlerine ara verildi 17 günlük tam kapanma kapsamında 7 sektör hariç işletmelerin faaliyetlerine ara verildi         
00:40
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri         
00:31
Tatil sezonunu erken açan Sinem Kobal, pozlarıyla mest etti Tatil sezonunu erken açan Sinem Kobal, pozlarıyla mest etti         
22:03
Kripto Faruk'un eski sevgilisinden soruşturmanın seyrini değiştirecek sözler: Tek başına değil Kripto Faruk'un eski sevgilisinden soruşturmanın seyrini değiştirecek sözler: Tek başına değil         
21:41
Oyuncu Didem Balçın anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim Oyuncu Didem Balçın anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim         
16:03
Pınar Gültekin'i öldüren caniden mide bulandıran iddia: Benimle zorla birlikte olan bir eskorttu Pınar Gültekin'i öldüren caniden mide bulandıran iddia: Benimle zorla birlikte olan bir eskorttu         
12:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2021 13:05:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Isparta'da röle imalatçılarına 'arıtma tesisi' mührü; üretim kaçak sürüyor (Tekrar) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei