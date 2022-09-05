Antalya'da jandarma 3 bin 331 parça tarihi eser ele geçirdi

O da yasak olduğunu bilmiyordu, polisin kestiği 1.823 liralık cezayla öğrendi

Antalya'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 bin 331 parça tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kepez ilçe Jandarma Komutanlığınca Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet Suçu ile ilgili yapılan çalışmalar çerçevesinde Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesinde, Y.Ö'nün elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisine ulaşıldı. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü Asayiş Şube JASAT unsuru ve Kepez Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ortaklaşa yaptığı çalışmada Y.Ö'yü gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde Roma dönemine ait; 2 bin 653 adet sikke, 101 adet yüzük, 12 adet bilezik, 3 adet heykel, 21 adet ok ucu, 11 adet haç, 4 adet çan, 526 adet tarihi obje olmak üzere toplam 3 bin 331 parça tarihi eser ele geçirildi. Şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA