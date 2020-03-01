Antalya'da Runatolia heyecanı

Antalya'da bu yıl 15'incisi gerçekleştirilen Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu'na 41 ülkeden yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Antalya'da düzenlenen 15. Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu'nun startı, Atatürk Kültür Parkı'nda Cam Piramit önündeki alanda verildi. Yarışta tekerlekli sandalyeli engellilerin koşusu, 42 kilometrelik maraton, 21 kilometrelik yarı maraton, 10 kilometre ve takımlar koşusu yapıldı. Yarışlara maratonda 600, yarı maratonda 3 bin, 10 kilometre koşusunda 6 binden fazla profesyonel ve amatör sporcu olmak üzere, 41 ülkeden yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Yarışların startını veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ile Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu da 10 kilometre koşusunda yer aldı. Çok sayıda sporseverin izlediği yarışta bazıları bebekleriyle koştu. Bazılarının ilginç kostümle katıldığı yarışlarda, sivil toplum kuruluşları ise toplumsal konulara ilişkin pankartlarla koşuya eşlik etti.

Yarışta sporcular Kaleiçi ve Hadrian Kapısı'nın yanından geçip şehir merkezinden Düden Şelalesi'ne, Lara Plajları'ndan 21'inci kilometredeki dönüş noktasına ulaşacak. Sporcular gidiş ve geliş şeklindeki parkurda aynı güzergahtan Cam Piramit önündeki bitiş çizgisinde yarışı tamamlayacak.

- Lantalya