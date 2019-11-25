Son Dakika Haberleri: Antalya'da Rus kadını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
Son Dakika Güncel Antalya'da Rus kadını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika

Antalya'da Rus kadını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

6 saat önce

Antalya'da Rus kadını boğarak öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Antalya'da Rus kadını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi, System.String[]

Antalya'da Rus kadını boğarak öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Rus vatandaşı Yuliaa Bilohup'u boğarak öldürdüğü iddiasıyla sanık Özgür Tandoğan hakkında hazırlanan iddianame 6. Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edildi.

İddianamede, sanık Tandoğan ile öldürülen Bilohup'un Cumhuriyet Caddesi'nde tanıştıkları ve beraber alkol almaya başladıkları belirtildi.

Bir süre sonra Tandoğan ve Bilohup'un bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladığı kaydedilen iddianamede, Tandoğan'ın Bilohup'u darbettiği, kadının üzerindeki ziynetleri aldığı aktarıldı.

Olay yerinde görevli bekçinin, bağırma seslerini duyduğu ve ekiplere haber verdiği anlatılan iddianamede, sanık Özgür Tandoğan'ın, Bilohup'u darp ederek boğazını sıktığı ve maktulün olay yerinde nefessiz kalarak can verdiği belirtildi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Tandoğan ise Bilohup'u öldürme niyetinin olmadığını, olayın nasıl gerçekleştiğini hatırlamadığını öne sürdü.

Sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Muratpaşa ilçesinde 3 Eylül'de Özgür Tandoğan, Rus vatandaşı Yuliaa Bilohup'u boğarak öldürmüş, ekiplerin yaptığı çalışma sonucu yakalanan Tandoğan tutuklanmıştı.

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:20 Kaynak: AA
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