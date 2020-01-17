Antalya'da Rus kadını öldüren sanık hakim karşısına çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da Rus kadını öldüren sanık hakim karşısına çıktı - Son Dakika

Antalya'da Rus kadını öldüren sanık hakim karşısına çıktı

6 saat önce

Antalya'da Rus kadını boğarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya'da Rus kadını öldüren sanık hakim karşısına çıktı, System.String[]

Antalya'da Rus kadını boğarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Özgür Tandoğan, sanık avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı katıldı.

Duruşmada söz alan Tandoğan, olay günü Rus vatandaşı Yuliaa Bilohup ile bir bankta oturduğu sırada tanıştıklarını, beraber alkol almaya başladıklarını söyledi.

Bir süre sonra Bilohup ile tartışmaya başladıklarını anlatan Tandoğan, "Bana gülmeye başlayınca susması için elimle ağzını kapattım. Başkada bir şey hatırlamıyorum. Öldüğünü olay yerine gelen bekçilerden duydum." dedi.

Tanık olarak dinlenen A.A, olay günü mahallede meslektaşıyla bekçilik yaptığını, bir taksicinin sesler duyduğunu söylemesi üzerine olay yerine gittiklerini anlattı.

Kadını yerde hareketsiz görmeleri üzerine polise haber verdiklerini anlatan A.A, sağlık ekiplerinin kadının öldüğünü söylemesi üzerine sanığın üzerinde yaptıkları aramada ziynet eşyalarının çıktığını kaydetti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Muratpaşa ilçesinde Özgür Tandoğan, 3 Eylül 2019'da Rus vatandaşı Yuliaa Bilohup'u boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:44 Kaynak: AA
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