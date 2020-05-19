Antalya'da Rus kadının şüpheli ölümü - Son Dakika

Antalya'da Rus kadının şüpheli ölümü
Antalya'da yerleşik yaşayan Rus kadın evinde ölü bulundu.
Antalya'da yerleşik yaşayan Rus kadın evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 12.00 sıralarında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6855 sokak üzerinde bulunan bir sitenin giriş kat dairesinde meydana geldi. Yaklaşık 6 ay önce Antalya'ya taşınan ve kendine bir daire satın alan Rus uyruklu Nurzidia Safaeva'ya (56) ulaşamayan arkadaşları, komşularının yardımıyla daireye girdi. İkameti kontrol eden Safaeva'nın arkadaş ve komşuları yaşlı kadının banyoda cansız bedeni ile karşılaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle, olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri Safaeva'nın yaşamını kaybettiğini belirledi. Yakın zamanda Rusya'da yaşayan bazı yakınlarının ölüm haberini aldığı ve sonrasında içine kapandığı belirtilen Safaeva'nın cesedinin elektrik kablosu ile banyo kapısına asılı şekilde bulunduğu öğrenildi. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Safaeva'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 03:26 Kaynak: İHA
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