Antalya'da rus konsolosluğu'na olağanüstü önlem - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da rus konsolosluğu'na olağanüstü önlem - Son Dakika

Antalya'da rus konsolosluğu'na olağanüstü önlem

6 saat önce

Antalya'da Rus Konsolosluğu'na olağanüstü önlemSURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında 33 askerin şehit olmasının ardından Antalya'daki Rus Konsolosluğu önünde olağanüstü güvenlik önlemi alındı.

Antalya'da Rus Konsolosluğu'na olağanüstü önlem

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında 33 askerin şehit olmasının ardından Antalya'daki Rus Konsolosluğu önünde olağanüstü güvenlik önlemi alındı. Konsolosluk binasının çevresi polis barikatıyla çevrildi, bölgeye panzer ve akrepler yerleştirildi.

Türkiye'yi yasa boğan, Suriye'nin İdlib kentindeki hava saldırısında 33 askerin şehit olduğu haberinin ardından, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri teyakkuza geçti. Olayı protestolara karşı polis ve askerin sorumluluk bölgesinde yer alan konsolosluklar önünde olağanüstü güvenlik tedbirleri alındı.

Muratpaşa İlçesi'ndeki Karaalioğlu Parkı içerisinde yer alan Rusya'nın Antalya Konsolosluğu önünde sabahın erken saatlerinde önlem alan polis, çevreyi barikatla kapattı. Çevik Kuvvet, Özel Harekat, Terör ve İstihbarat şubelerinin ekipleri, panzer ve akreplerle konsolosluk önünde beklemeye başladı. Parkın bir bölümünü de demir çitlerle ayıran polis, bölgeye giriş- çıkış yapanları tek tek inceliyor ve üst aramasından geçiriyor.

Rus Konsolosluğu önünde herhangi bir kalabalık toplanmazken, polisin tedbirli bekleyişi sürüyor.

Antalya'da rus konsolosluğu'na olağanüstü önlem

Antalya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ordumuz eli kanlı Esed rejiminden mutlaka hesap soracaktır
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden, İdlib'deki saldırı nedeniyle taziye mesajı Rus ve ABD Genelkurmay Başkanları telefonda İdlib meselesini görüştü Son Dakika: Edirne Pazarkule'den Yunanistan'a geçmek isteyen mültecilere gaz bombasıyla müdahale edildi

Son Dakika Haberleri
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!
17:15 Yılmaz Morgül, konserlerini iptal edip, şehit ailesini ziyaret etti
16:12 Helen Mirren'a Onursal Altın Ayı ödülü
15:42 Demet Akalın'dan flaş mülteci yorumu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 18:23:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da rus konsolosluğu'na olağanüstü önlem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]