Rus turist boğularak yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Rus turist boğularak yaşamını yitirdi

09.06.2022 10:25

Rus turist boğularak yaşamını yitirdi Cankurtaran ve turistlerin kalp masajı turisti kurtarmaya yetmedi Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yaptığı otelin sahilinde denize giren Rus turist, boğularak yaşamını yitirdi.

Rus turist boğularak yaşamını yitirdi

Cankurtaran ve turistlerin kalp masajı turisti kurtarmaya yetmedi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yaptığı otelin sahilinde denize giren Rus turist, boğularak yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Bölgesinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı bir otelde tatil yapmakta olan Rus uyruklu Oleg Rusgalkın tatil yaptığı otelin sahilinde denizde yüzdüğü sırada batıp çıkarak yardım istedi. Boğulmakta olan Oleg Rusgalkın, cankurtaran ve diğer turistlerin yardımıyla denizden çıkarılarak suni teneffüs ve kalp masajı yapıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Side'de bulunan bir özel hastaneye kaldırılan 54 yaşındaki Oleg Rusgalkın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Oleg Rusgalkın'ın cansız bedeni, Jandarma Olay Yeri İnceleme, Cumhuriyet Savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Rus turist boğularak yaşamını yitirdi
Rus turist boğularak yaşamını yitirdi
Rus turist boğularak yaşamını yitirdi
Rus turist boğularak yaşamını yitirdi
Rus turist boğularak yaşamını yitirdi
Rus turist boğularak yaşamını yitirdi
Rus turist boğularak yaşamını yitirdi

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Atık poşet balyalarının altında kalan kadın yaşamını yitirdi Atık poşet balyalarının altında kalan kadın yaşamını yitirdi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rus turist boğularak yaşamını yitirdi - Son Dakika

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