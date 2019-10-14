Antalya'da Rus turistleri taşıyan midibüs devrildi: 4 yaralı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde turistleri taşıyan midibüs devrildi. Kazada 3'ü Rus turist 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Kemer-Kumluca karayolu Olympos mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. Kemer'de otellerden aldığı turistleri taşıyan Şehmus Yalçın idaresindeki 07 KEB 12 plakalı midibüs, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada içerisinde 34 kişinin bulunduğu midibüsün sürücüsü Yalçın ile 3 Rus turist yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ANTALYA