Antalya'da Rus ve Ukraynalılar birlikte çöp topladı - Son Dakika
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Antalya'da Rus ve Ukraynalılar birlikte çöp topladı

14.03.2022 12:37
Antalya'da Rus ve Ukraynalılar birlikte çöp topladı

Antalya'da yaşayan Rus ve Ukraynalı vatandaşlar bir araya gelerek birlikte çevre temizliği yaptı.

Antalya'da yaşayan Rus ve Ukraynalı vatandaşlar bir araya gelerek birlikte çevre temizliği yaptı.

Antalya'da 14 yıldır yerleşik olarak yaşayan Ukraynalı Viktoria Babicheva, geçtiğimiz günlerde Antalya'nın ünlü falezlerinde turistlerin de katılımıyla temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmayı sosyal medyada paylaşarak 'temizlik' çağrısı yapan genç kadın, kısa sürede çok sayıda destekçiye ulaştı. Viktoria Babicheva, dün bir çağrı daha yaparak bu kez Rusya ve Ukraynalı vatandaşları buluşturdu.

Yaklaşık 20 kişi, Muratpaşa ilçesinde bulunan Deniz Kızı Parkı'nda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca etkinliğe katılan kişilerin yüzlerine ülkelerinin bayrak renkleri çizildi. Etkinlik ile ilgili bilgi veren Viktoria Babicheva, "Ukrayna, Rusya ve Beyaz Rusya'dan arkadaşlar bir araya geldik. Ayrıca diğer ülke vatandaşları da bize destek oldu. Şimdi birçoğu zor ve insanlar umutsuzluklarını hissediyorlar. Böyle bir zamanda nasıl yardım edeceklerini ve faydalı olabileceklerini bilmediklerini söylüyorlar. Kızım tüm eyleme katılanların yüzlerine ülkelerinin bayraklarını boyadı" dedi.

(Ertuğrul Gün/ İHA)

Antalya'da Rus ve Ukraynalılar birlikte çöp topladı
Antalya'da Rus ve Ukraynalılar birlikte çöp topladı
Antalya'da Rus ve Ukraynalılar birlikte çöp topladı

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Togo Cumhuriyeti, Antalya, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya'da Rus ve Ukraynalılar birlikte çöp topladı - Son Dakika


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