Antalya'da, Rusya ile Ukrayna barış zirvesi (5) - Son Dakika

'BARIŞ İÇİN ÇABA SARF EDİYORUZ'

Antalya'daki Rusya- Ukrayna barış zirvesinin ardından açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ukrayna'da akan gözyaşının durdurulması için çaba sarf ediyoruz. Sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini savunuyoruz. Bu tür savaşların galibinin olmayacağının bilincindeyiz. Kaybedenin en başta masum siviller olduğunu vurguluyoruz. Bundan bölge ülkeleri başta olmak üzere herkes zarar gördü ve görür" dedi.

'DİPLOMASİ YOLUYLA ÇÖZÜM İÇİN ÇABA SARF ETTİK'Her iki tarafla da yoğun temas içerisinde olduklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Rusya'nın saldırısı başladıktan sonra sorunların diplomasi yoluyla çözüme kavuşması için çabalarımızı devam ettirdik. Her iki tarafla yoğun temaslarımız oldu. Cumhurbaşkanımız, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Başkanı Volodimir Zelenski ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Ben de mevkidaşlarım ile çok defa görüşme gerçekleştirdim. Tarafların ülkemizde bir araya gelmesi için davette bulunduk. Her iki tarafında kabul etmesiyle bugün bu toplantıyı Antalya'da gerçekleştirdik" diye konuştu.'İKİ TARAF DA TOPLANTININ TÜRKİYE'DE OLMASINI İSTEDİ'Bu toplantının Antalya Diplomasi Forumu marjında gerçekleşmesinin anlamlı olduğunu anlatan Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "İki taraf da Türkiye 'nin toplantıda bulunmasını özellikle istedi. Bugün bu görüşmede Türkiye'nin ulusal pozisyonunu saklı tutmakla birlikte, iki tarafın da talebiyle kolaylaştırıcı rol üstlendik. Özellikle insani boyutun önceliğine dikkat çektik. Her gün yıkım artıyor, gözyaşı, akan kan artıyor. Savaşın ortasında kalan sivillerin de bir an önce kurtarılması gerektiğinin altını çizdik. Bunun için sürdürülebilir ateşkese gerek var. Sürdürülebilir ateşkes tesis edilene kadar insani ateşkesin sahada da işlemesi gerekiyor. Özellikle insani koridorların hiçbir engelle karşılaşmadan açık tutulması gerektiğini vurguladık. Sahada durumların farklı olduğunu vatandaşlarımızı tahliye ederken yaşadık. Toplantıda Mariupol 'dan bir insani koridor açılması gerektiğini vurguladık."'BİR GÖRÜŞMEDE MUCİZE BEKLENMEMELİ'Bu toplantının çatışmaların başlamasından sonra dışişleri bakanları düzeyinde ilk buluşma özelliğinini taşıdığını kaydeden Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, toplantıdan elbette bir mucize beklenmemesi gerektiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Elbette bir görüşmede mucizeler beklenmemelidir. Siyasi seviyedeki bu toplantı önemli bir başlangıçtır. Bu toplantının liderler düzeyinde gerçekleşmesi de gündeme geldi. Ukrayna tarafı Zelensky'nin böyle bir toplantıya hazır olduğunu, Lavrov da Putin'in prensip olarak buna karşı olmadığını söyledi" diye konuştu.'TOPLANTIDA GERGİNLİK OLMADI ' Belarus 'ta da devam eden heyetler arasındaki görüşmenin başlaması için teşvikte bulunduklarını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ukrayna tarafı bu toplantıların Türkiye'de gerçekleşmesini istedi. Bu süreci desteklemeye devam edeceğiz. Amacımız bölgesel barış ve istikrarın tekrar sağlanmasıdır. Bu iki ülke ve bölge halkalarının menfaatini gözeten yegane seçenektir. Bu görüşme kolay bir ortamda gerçekleşmedi. Bir tarafta savaş ve çatışmalar devam ediyor. Bu şartlarda bu toplantı gerçekleşti. Tüm zorluklara rağmen medeni bir toplantı oldu. Elbette taraflar kendi pozisyonunu ve düşüncelerini savundu. Herhangi bir gerginliğe yol açan, ses tonunu yükselten bir görüşme olmadı. İki heyette de Belarus'ta gerçekleşen toplantıda yer alan iki arkadaşımız da vardı. İlk defa yapılan bir toplantıda bütün taleplerin karşılanması benim de böyle bir beklentim yoktu. Bazı kararların liderler düzeyinde alınması gerekiyor."'TÜM SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİNİ KİMSE BEKLEMİYORDU'Bu toplantının devam etmesini ve ev sahipliği yapmayı istediklerini belirten Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte Belarus'ta gerçekleştirilecek görüşmeler neticesinde karar veririz diye toplantıyı kapattık. Bu toplantıdan tüm sorunların çözülmesini kimse beklemiyordu. Böyle bir başlangıcın da yapılması gerekiyordu. Bundan sonra temaslar devam ederse, güven artırıcı adımlarla beraber bir neticeye varılacağına inanıyoruz. Tarafların siyasi olarak bir araya gelmesi ve bundan sonra liderler düzeyindeki bir görüşmeye de prensip olarak karşı olmamaları gelecekte bu tür üst düzeyde toplantıların gerçekleşebileceği yönündeki umudumuzu artırdı" diye konuştu.'BARIŞ ANLAŞMASI MASADA'

Rusya ile Ukrayna arasında tarafsızlık dahil birçok müzakere edilen konu olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Kapsamlı bir barış anlaşmasının imzalanması da masada. Böyle bir durumda Ukrayna'nın bazı ülkelerin garantör olarak burada olmasını istediğini biliyoruz. Bunlardan bir tanesi de Türkiye'dir. Bugün ikili yaptığımız görüşmede de mevkidaşım bunu teyit etmiştir" dedi.