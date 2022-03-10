Antalya'da, Rusya ile Ukrayna barış zirvesi (3) - Son Dakika
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Antalya'da, Rusya ile Ukrayna barış zirvesi (3)

10.03.2022 14:01
Antalya'da, Rusya ile Ukrayna barış zirvesi (3)

ÇAVUŞOĞLU: TEMENNİMİZ BARIŞIN TESİS EDİLMESİAntalya'da 1,5 saat süren üçlü görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

ÇAVUŞOĞLU: TEMENNİMİZ BARIŞIN TESİS EDİLMESİ

Antalya'da 1,5 saat süren üçlü görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, mesajında, "Barışa ihtiyacın en fazla olduğu bu zamanda Antalya Diplomasi Forumu marjında Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarım Lavrov ve Kuleba'yla üçlü formatta görüştük. Temennimiz bölgemizde barışın yeniden tesis edilmesi. Rusya ile Ukrayna arasında diplomasinin işletilmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.


Antalya'da, Rusya ile Ukrayna barış zirvesi (3)
Antalya'da, Rusya ile Ukrayna barış zirvesi (3)
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Antalya'daki zirve sonrası ilk açıklama: Diplomasiye devam! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Antalya'daki zirve sonrası ilk açıklama: Diplomasiye devam! Türkiye ve Ukrayna dışişleri bakanları kucaklaştı! Kritik zirve öncesi ilk görüşme! Türkiye ve Ukrayna dışişleri bakanları kucaklaştı! Kritik zirve öncesi ilk görüşme!

Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya, Rusya, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'da, Rusya ile Ukrayna barış zirvesi (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da, Rusya ile Ukrayna barış zirvesi (3) - Son Dakika
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