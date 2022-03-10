Antalya'da, Rusya ile Ukrayna barış zirvesi (3) - Son Dakika

ÇAVUŞOĞLU: TEMENNİMİZ BARIŞIN TESİS EDİLMESİ

Antalya'da 1,5 saat süren üçlü görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, mesajında, "Barışa ihtiyacın en fazla olduğu bu zamanda Antalya Diplomasi Forumu marjında Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarım Lavrov ve Kuleba'yla üçlü formatta görüştük. Temennimiz bölgemizde barışın yeniden tesis edilmesi. Rusya ile Ukrayna arasında diplomasinin işletilmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.