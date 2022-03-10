Antalya'da, Rusya ile Ukrayna barış zirvesi (7) - Son Dakika
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Antalya'da, Rusya ile Ukrayna barış zirvesi (7)

10.03.2022 16:23
Antalya'da, Rusya ile Ukrayna barış zirvesi (7)

'BİZ BU SAVAŞI HİÇ İSTEMEDİK'Ukrayna'daki doğum hastanesinin bombalanmasıyla ilgili bir soruya Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, şunları söyledi: "Burada bizim cevabımızı duymak istemiyorsunuz anladığım kadarıyla.

'BİZ BU SAVAŞI HİÇ İSTEMEDİK'

Ukrayna'daki doğum hastanesinin bombalanmasıyla ilgili bir soruya Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, şunları söyledi: "Burada bizim cevabımızı duymak istemiyorsunuz anladığım kadarıyla. Burada çocuk hastanesi ile ilgili ilk sorunuzsa bu o zaman hiç dinlemiyorsunuz cevaplarımı demek. Tüm basın bunu manşetlerine taşıdı. 7 Mart'ta açıklama yaptık, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığımız açıklamada uzun süredir orada anne ve çocuk olmadığını, radikal unsurların oraya yerleştirdiğini, orayı askeri üsse çevirdiklerini söyledik. Buraya kendi teçhizatlarını yerleştirdiler. Tekliflerimiz ta 15 Aralık'a kadar gidiyor. O zaman 'Bir güvenlik sistemi kuralım' demiştik. 'Kimse başka bir ülkenin güvenliğini riske atarak kendi güvenliğini sağlama alamaz' dedik. 'Hiçbir örgüt böyle bir hakka sahip değil Avrupa da' dedik. 'Kimse kimseyi domine edemez NATO'nun şu anda yaptığı gibi' dedik. Bunlar cevapta kalmasaydı da uygulansaydı memnun olurduk. Bunun yerine Stoltenberg'den, Borrel'den bir mektup geldi, 'Müzakerelere hazırız' dendi ama bu taahhütler bireysel ülkeler tarafından imzalanmıştı. Batılı temsilcileriniz bunu yaptı işte, diplomasiden anlayışları bu. Diplomasi ile her şeyi çözmek istiyoruz ama Ukrayna'nın askeri varlıktan, Nazizimden arındırılması gerektiğini söyledik. Rusya Federasyonu'na yönelik açık bir tehdit var. Bu çok açık bir şekilde ortaya çıktı. Bu yüzden düzgün insanlarla dürüstçe irtibat halinde olsaydık o zaman her şey çözülmüş olurdu. Burada bir ortak göremiyoruz ki dürüstçe bizimle masaya otursun. Biz bu savaşı hiç istemedik, bu savaşı bitirmek istiyoruz."


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Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Doğum, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'da, Rusya ile Ukrayna barış zirvesi (7) - Son Dakika


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