Antalya'daki Rus okullarında ilk ders zili çaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'daki Rus okullarında ilk ders zili çaldı

01.09.2022 14:52
Antalya'daki Rus okullarında ilk ders zili çaldı

ANTALYA'da Rusya Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına bağlı eğitim veren 3 okulda ders zili, BDT ülkeleri ile paralel çaldı.

ANTALYA'da Rusya Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına bağlı eğitim veren 3 okulda ders zili, BDT ülkeleri ile paralel çaldı.

Konyaaltı'ndaki Rus okulunda, bu yıl birinci sınıfa başlayacak öğrenciler, çiçeklerle karşılandı. Okul yöneticisi Viktor Bikkenev, "Bu yıl, inanılmaz bir ilgi ve öğrenci artışı var. Geçen senelerde 150-200 iken, bu yıl 400'ü aştı ve daha da öğrenciler geliyor" dedi.

Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Belarus gibi Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinde eğitim- öğretim yılı, her sene 1 Eylül'de başlıyor. Bu ülke vatandaşlarının hem tatil hem de yerleşik yaşam için tercih ettiği Antalya'da da bugün ders zili çaldı. Konyaaltı, Muratpaşa ve Alanya ilçelerindeki 3 okul, Rusya Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ve anadili Rusça olan eğitimler veriyor. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle her iki ülkeden de yoğun göç alan kentte, söz konusu okullara talep arttı. Konyaaltı ilçesine bağlı Sarısu Mahallesi'ndeki Eduant Uluslararası Rus Okulu'nda, eğitim-öğretim yılı nedeniyle açılışı töreni düzenledi. Bu yıl birinci sınıfa başlayacak öğrenciler, çiçeklerle karşılandı. Tören sonrası ilk kez okul heyecanı yaşayan miniklere, üst sınıf öğrenciler eşlik etti.SAVAŞ KONUŞMAK YASAKOkullarının ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve liseden oluştuğunu ve Rusya Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı işlediklerini belirten okul yöneticisi Viktor Bikkenev, "Bu yıl, inanılmaz bir ilgi ve öğrenci artışı var. Geçen senelerde 150-200 iken, bu yıl 400'ü aştı ve daha da öğrenciler geliyor. Sistemimiz tamamen Rus müfredatına bağlı ama Türkiye onayladı. 2000 yılında okulu açtık, devam ediyoruz" dedi.

22 yıllık okul tarihinde en yüksek öğrenci sayısına ulaşıldığını aktaran Bikkenev, "Rusya, Ukrayna, Belarus, Kazakistan, Özbekistan bütün Sovyet ülkelerinden öğrenciler var. Maalesef Ukrayna-Rusya arasındaki kriz, büyük etkiye sebep oldu. Fakat bizim okulumuzda Rusya, Ukrayna ve diğer ülkelerden de gelenler okuyor ve bu konuyu konuşmak yok. Herkes birlikte, kardeş gibi. Çocuklar okuyor" diye konuştu.


YORUMLAR
500
ATB Başkanı Çandır: 'Tarım etkili biçimde desteklenmeli' ATB Başkanı Çandır: 'Tarım etkili biçimde desteklenmeli' AB ülkeleri Ruslara vize yasağını tartışıyor AB ülkeleri Ruslara vize yasağını tartışıyor
Kaynak: DHA

milli eğitim bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Antalya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'daki Rus okullarında ilk ders zili çaldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:33 25 yaşındaki sevgilisinden ayrılan 47 yaşındaki Leonardo Di Caprio'nun 22 yaşındaki güzelle birlikte olduğu ortaya çıktı
14:16 Avrupa'dan talip var! 18 adet Bayraktar TB2 almak için devasa bütçe ayırdılar
14:08 Beşiktaş'tan Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı'nın serbest kalma bedeli 40 milyon avro oldu
13:51 Korkunç görüntüler! Suudi Arabistan'da koşulların iyileştirilmesini isteyen yetim kızlara kemer ve sopalarla saldırı
13:37 Sağanak yağışın vurduğu İstanbul'da caddeler su altında kalınca trafik felç oldu
13:49 Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı! Açılışı Arda Kardeşler yapacak
13:26 Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Kenan Karaman, Alman ekibi Schalke 04'e transfer oldu
13:20 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "çapulcu" tepkisi: Bay Kemal bu sorunu çözecek! Az kaldı, sabır...
13:09 Elleri olmayan El Salvadorlu genç geçimini berberlikten sağlıyor
12:44 Saldırganlar bir genci yumruklayıp beyzbol sopasıyla darp etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 14:52:18. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'daki Rus okullarında ilk ders zili çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement