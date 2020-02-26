Antalya'da Rusya'nın Kırım işgali protesto edildi - Son Dakika

Antalya'da, Rusya'nın Kırım'ı işgalinin 6. yıl dönümü dolayısıyla protesto gösterisi düzenlendi.

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Manavgat Şubesi ve Akdeniz Ukraynalılar Derneğinin düzenlediği protestoda Saat Kulesi önünde bir araya gelen grup, ellerindeki Ukrayna bayrakları ve taşıdıkları dövizlerle işgale tepki gösterdi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Manavgat Şubesi Başkanı Diğdem Başak Başkır Çalışkan, Rusya'nın saldırgan politikalarıyla hem Kırım'ı hem de Ukrayna'yı hedef aldığını söyledi.

Kırım Tatarlarının hem geçmişteki Rusya'yı hem de Putin Rusya'sını iyi tanıdığını belirten Çalışkan, şunları ifade etti:

"İşgalin başladığı tarihten itibaren Kırım Tatarlarına yapılan sistemli baskılar her geçen gün artmış, camilere ve Kırım Tatar evlerine baskınlar yapılmış, kaçırılan Kırım Tatar gençlerinden bazılarını işkence görmüş cesetleri bulunmuş, Kırım Tatar basınının çalışması engellenmiş, Kırım Tatar liderleri Kırım'a sokulmayarak sürgünde yaşamaya mahkum edilmiştir. Ama ne olursa olsun Kırım Tatarları vatanlarından asla vazgeçmeyecektir."

Konuşmanın ardından "Kırım Kırımlılarındır" diye slogan atan grup daha sonra dağıldı.