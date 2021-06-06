Antalya'da rüzgar etkili oldu, sahilde yoğunluk yaşanmadı - Son Dakika

ANTALYA'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yabancı turistler, Konyaaltı sahiline geldi. Rüzgarlı havanın etkisiyle önceki haftalara göre sahilde yoğunluk yaşanmadı.

Antalya'da kademeli normalleşmenin ilk pazar gününde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler Konyaaltı sahiline geldi. Hava sıcaklığının 31.4, deniz suyu sıcaklığının 26.2 derece ölçüldüğü kentte rüzgarlı ve güneşli bir hava hakim oldu. Kısıtlamadan muaf turistlerden bazıları güneşlenmeyi tercih ederken bazıları denize girdi. Havanın rüzgarlı olması nedeniyle önceki haftalara göre yoğunluk oluşmadı.