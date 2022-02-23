Antalya'da sabah karşı dolu şaşkınlığı - Son Dakika
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Antalya'da sabah karşı dolu şaşkınlığı

23.02.2022 13:01

- Antalya'da sabah karşı dolu şaşkınlığı Yollardan sel akar gibi dolu aktı Antalya'da sabah karşı etkili olan şiddetli doğu yağışı şaşkınlık oluşturdu.

- Antalya'da sabah karşı dolu şaşkınlığı

Yollardan sel akar gibi dolu aktı

ANTALYA - Antalya'da sabah karşı etkili olan şiddetli doğu yağışı şaşkınlık oluşturdu.

Antalya'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış yerini sabaha karşı doluya bıraktı. Kepez ilçesinin bazı mahallelerinde şiddetli dolu yağışı etkili oldu. Yağış ile birlikte Varsak bölgesinde yollar adeta beyaza büründü. Yağan dolu vatandaşlarda şaşkınlık oluşturdu. Yağmur ile birlikte yollardan sel suyu gibi akan dolu cep telefonu kamerasına yansıdı. Bazı sürücülerin ise güçlükle ilerlediği görüldü.

Antalya'da sabah karşı dolu şaşkınlığı
Antalya'da sabah karşı dolu şaşkınlığı
Antalya'da sabah karşı dolu şaşkınlığı

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Antalya, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya'da sabah karşı dolu şaşkınlığı - Son Dakika


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