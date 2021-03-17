Antalya'da şafak vakti helikopter destekli uyuşturucu operasyonu (2) - Son Dakika

Antalya'da şafak vakti helikopter destekli uyuşturucu operasyonu (2)

17.03.2021 14:08
Antalya'da şafak vakti helikopter destekli uyuşturucu operasyonu (2), System.String[]

VALİ YAZICI: YAPILAN EN BÜYÜK OPERASYONLARDAN BİRİDİRAntalya Emniyet Müdürlüğü'nde toplantı düzenleyen Vali Ersin Yazıcı, sabah erken saatlerde düzenlenen 'Mavi Bayrak' adlı uyuşturucu operasyonuyla ilgili bilgi verdi.

VALİ YAZICI: YAPILAN EN BÜYÜK OPERASYONLARDAN BİRİDİR

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde toplantı düzenleyen Vali Ersin Yazıcı, sabah erken saatlerde düzenlenen 'Mavi Bayrak' adlı uyuşturucu operasyonuyla ilgili bilgi verdi. Vali Yazıcı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 3.5 aydır devam eden titiz çalışmasının sonucu olarak sabaha karşı 318 ekip, yaklaşık 2 bin 500 polisin katılımıyla 200 uyuşturucu satıcısı şüphelisini gözaltına aldıklarını söyledi.

200 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIOperasyonun devam ettiğini ve bu sayının artabileceğini belirten Vali Yazıcı, "Operasyonda 200 şüpheli yakalanmış ve çok kısa süre içinde adliyeye çıkaracağız. Şunu vurgulamak istiyorum, bu çalışma 3.5 aylık titiz bir çalışmadır. Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Kuvvetli delillerle satıcılık yaptıklarını ispatlayabileceğimiz, elimizdeki ciddi delillerle adliyeye çıkartacağımız bir gruptur. Turizmin başkentinde inşallah bundan sonra daha güvenli şekilde tüm misafirlerimizi ağırlayabileceğimizi söylemek isterim. Ağırlıklı olarak Zeytinköy olarak tabir edilen bölge başta olmak üzere Kepez'in, Aksu'nun bazı mahallelerinde de bu operasyonla kişiler alınmıştır" diye konuştu.'TÜRKİYE'DE YAPILAN EN BÜYÜK OPERASYONLARDAN BİRİ'Bu illetten toplumu, Antalyalıları, kente gelecek yerli ve yabancı misafirleri korumak amacında olduklarını belirten Yazıcı, "İl Emniyet Müdürlüğü olarak bunu belli oranda başardık. Bundan sonra da tüm dünyaya, bu manada güven vererek yolumuza devam edeceğiz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma, bu operasyonu narkotik şube düzenlese de diğer şubelerin de katkısıyla 2 bin 500 civarındaki arkadaşıma teşekkür ediyorum. Narkotik Daire Başkanlığı ülke genelindeki büyük organizasyonlara dahil oluyor. Bu, Türkiye'de son yıllarda yapılan en büyük operasyonlardan biridir. Operasyon hala devam ettiği için sayı biraz daha artabilir. Çok titiz bir çalışmadır. Adliyeye çıktıktan sonra da sonuçları görülecek, kuvvetli delillerimiz olduğu için önemli bir operasyon olduğu belli olacak" dedi.'ÇOĞUNLUĞU SOKAK SATICILARI'200 şüphelinin adliye boyutundan sonra operasyonun büyüklüğünün ortaya çıkacağını dile getiren Yazıcı, "Birkaç gün içinde rakamlar ve miktar ortaya çıkacak. Kilo bazında çok büyük bir miktar söz konusu değil ama alınan kişilerin adli sonuçları yönünden operasyonun büyüklüğü ortaya çıkacak. Ağırlıklı olarak alınanların çoğunluğunu sokak satıcıları oluşturuyor. Antalya'yı hep birlikte ve daha güvenli hale getirmeye devam edeceğiz" dedi.Vali Yazıcı'ya açıklama sırasında Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları eşlik etti. Diğer yandan, operasyonda 4 tabanca 10 tüfek, 2 bıçak ve 186 fişek ile satışa hazır çok sayıda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği belirtildi.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,


Antalya'da şafak vakti helikopter destekli uyuşturucu operasyonu (2)
Antalya'da şafak vakti helikopter destekli uyuşturucu operasyonu (2)

Emniyet Müdürlüğü, Mavi Bayrak, Uyuşturucu, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'da şafak vakti helikopter destekli uyuşturucu operasyonu (2) - Son Dakika


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