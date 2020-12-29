Antalya'da sağanağın zararı büyük - Son Dakika

ANTALYA'da dünden bu yana etkili olan sağanak, kent merkezinin yanı sıra batı ilçelerinde de hayatı olumsuz etkiledi. Kumluca ilçesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağış ve hortum, tarım arazilerine zarar verdi. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, onlarca araç yolda mahsur kaldı. Kent merkezine, son 24 saatte metrekareye 157,5 kilogram yağış düştü.

Antalya'da iki gündür etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Dün öğle saatlerinde başlayan ve aralıklı devam eden sağanak nedeniyle kent merkezinde çok sayıda ev ve iş yeri su altında kaldı. Vatandaşlar ve iş yeri sahipleri, bir yandan suyu tahliye ederken, diğer yandan eşya ve malzemelerini kurtarmak için seferber oldu.

OTOBÜSÜN İÇİ SU DOLDUOnlarca otomobil, toplu taşıma aracı ve minibüs, biriken su nedeniyle yolda mahsur kaldı. Nehri andıran yollardaki araç sürücülerinin zor anları kameralara yansıdı. Ana arterlerde güçlükle ilerleyen trafik bazı ara sokaklarda tamamen durdu, otomobiller ve cipler suyun içinde mahsur kaldı. Toplu taşıma aracı otobüsler de lastiklerini kapatacak kadar yükselen suyun içinde hareket etmekte zorlandı. Araçlar göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Araçlar, çekiciler tarafından bulundukları yerden çekildi. Bir otobüsün zemini ise yaklaşık 30 santim yüksekliğinde suyla doldu.DÜŞEN PLAKALAR PARKTA SERGİLENDİSu baskınından etkilenip düşen onlarca aracın plakası ise yağmur sularına karıştı. Gürsu Mahallesi 353 Sokak üzerinde düşen plakalar vatandaşlar tarafından toplanarak park içinde bir araya getirildi. Vatandaşlar, onlarca plaka arasından kendi plakasını tek tek kontrol ederek, bulmaya çalıştı. Kızının dün gece aracının plakasını düşürdüğünü belirten Hüseyin Akyaka, "Sabahın 5'inden bu yana plaka arıyorum. İnternetten düşen plakaları gördüm. Cadde cadde geziyorum. Karakola gittim. Onlar da buralara bakmamı söyledi" dedi.METREKAREYE 157,5 KİLO YAĞMURSağanak, kent merkezinin yanı sıra batı ilçelerinde de etkili oldu. Kent merkezine son 24 saat içerisinde metrekareye 157,5 kilogram yağmur düştü. Döşemealtı Nebiler Orman Sahası'na 90,8, Demre Çağman Köyü mevkiine 82,8, Kumluca'ya 74,7, Belek Turizm Bölgesi'ne 66,9, Finike ve Manavgat'a 62, Serik'e ise 57,6 kilogram yağış düştü.BATI İLÇELERİNİ VURDU

Kumluca ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde aşırı yağış ve fırtınayla birlikte hortum oluştu. Hortum seraları çökertirken çok sayıda seranın da plastik örtüsünü yırttı. Sarıcasu Mahallesi Zahmakıranlar mevkisinde yağış nedeniyle oluşan su baskınları seralara zarar verdi. Meyve ağaçlarında bulunan limon ve portakallar ise yağış ve hortum nedeniyle döküldü. Demre'de ise sanayi sitesindeki 105 iş yeri su altında kaldı.