Son Dakika Haberleri: Antalya'da Sağanak

Antalya'da Sağanak

1 saat önce

Antalya'da iki gündür süren sağanak, turizm merkezi Belek ve Kadriye mahallelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

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Antalya'da iki gündür süren sağanak, turizm merkezi Belek ve Kadriye mahallelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Serik ilçesi Belek ve Kadriye mahallesindeki Acısu Deresi'nin aşırı yağışlar nedeniyle yükselmesi sonucu, bölgede bulunan ve genellikle yazlık olarak kullanılan dört sitedeki villalarda su baskınları meydana geldi. Bazı evlerin alt katları su altında kalırken, evlerde bulunan eşyalar da kullanılamaz hale geldi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve itfaiye ekipleri, bölgede su tahliye çalışmaları başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:53 Kaynak: AA

Belek, Antalya, Güncel
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