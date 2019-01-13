Son Dakika Haberleri: Antalya'da Sağanak

Antalya'da Sağanak

1 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su taşkınları ve heyelan meydana geldi.

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Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su taşkınları ve heyelan meydana geldi.

İlçede dün başlayan, gece ve sabah saatlerinde zaman zaman sağanağa dönüşen yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle Belkıs Mahallesi'nden geçen Köprüçay Irmağı taştı. Bölgedeki çok sayıda narenciye bahçesi ve Aspendos Antik Tiyatrosu'nun otoparkı su altında kaldı. Irmak kenarındaki bazı restoranlar da su taşkınından etkilendi.

İlçe merkezinde bir sitenin çöken istinat duvarının altında kalan kamyonun kasasında ise hasar oluştu.

Yağışın ardından Sarıabalı Mahallesi'nin Köprüçayı Barajı mevkisinde Bucakköy, Karataş, Sarılabalı ve Akbaş mahallelerini birbirine bağlayan yolda heyelan meydana geldi. İş makinesiyle toprak ve kayaların temizlenmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:33 Kaynak: AA

serik, Antalya, Güncel
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