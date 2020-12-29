Antalya'da sağanak etkili oldu - Son Dakika

Antalya'da sağanak nedeniyle sera ve tarım arazilerini su bastı.

Kentte, dün akşam saatlerinde başlayan sağanak ve rüzgar sabah saatlerinde de etkili oldu.

Özellikle yağış nedeniyle kent trafiğinin yoğun olduğu mahalle ve ana güzergahlarda yaşanan aksamalara polis ekipleri müdahale etti.

Su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde ise belediye ekipleri çalışmalarını sürdürdü. Sağanaktan dolayı birçok aracın yolda kaldığı görüldü.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar iş merkezleri ile iş yerlerinin tentelerinin altlarında ıslanmaktan korundu.

Sabah saatlerine kadar 87 itfaiye ekibi, kent genelinde çalışma yaptı. Ekipler, 102 noktada su tahliyesi ve kurtarma çalışması yaptı, otomobillerinde mahsur kalan 85 kişi de kurtarıldı.

Sağanaktan dolayı sera ve tarım arazileri zarar gördü.

Hasar tespit çalışmaları sürüyor

Antalya Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Nazif Alp, yağış nedeniyle özellikle Kaş, Demre ve Kumluca ilçelerindeki seraları su bastığını ifade etti.

Hasar tespit komisyonlarının sabahın erken saatlerinde sahaya çıkarak seraları dolaştığını anlatan Alp, "Yüzlerce dönüm sera ve tarım arazisini su bastı. Bu doğal afetler tarım sigortasının zorunluluğunu bir kez daha ortaya koydu. Çiftçiler tarım sigortasını mutlaka yaptırmalı. Seralar artık daha sağlam yapılmalı." diye konuştu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, kentte en fazla yağışın Konyaaltı ilçesindeki Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde kaydedildiğini belirtti.

Yerleşkeye 24 saatte metrekareye 158 kilogram yağış düştüğüne dikkati çeken Gültekin, "Hafif yağmur bugün de devam edecek. Çarşamba sabahı yağışlı sistem Antalya'yı terk edecek." dedi.