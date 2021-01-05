Antalya'da sağanak etkili oldu - Son Dakika
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Antalya'da sağanak etkili oldu

05.01.2021 13:14
Antalya'da sağanak etkili oldu

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün 'turuncu kod' uyarısı verdiği Antalya'da sağanak, özellikle Kemer civarında etkili oldu.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün 'turuncu kod' uyarısı verdiği Antalya'da sağanak, özellikle Kemer civarında etkili oldu.

Şiddetli yağış nedeniyle Kemer- Kumluca D400 Karayolu, düşen bir kaya parçası nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Çevre güvenliği alan polis ekiplerinin düşen küçük kayaları kendi imkanlarıyla çekerek yolu açmasının ardından büyük kaya da vinçle alınıp yol trafiğe açıldı. Kemer Çamyuva Mahallesi'nde Hayitli göl mevkii olarak da bilinen alanda dere yatağının taşması sonucu 5 evin bahçesi su altında kaldı. Bir evin ise giriş kapısına kadar yükselen su nedeniyle iki köpek bahçedeki kulübelerinde mahsur kaldı. Vatandaşlar köpekleri kucaklarına alarak kurtardı. Belediye ekipleri, bahçelerde biriken suyu motopomlarla tahliye etti.Kiriş Mahallesi Dağyolu Mevkii'nde ise dağdan şiddetli akan su, yolda sele neden oldu. Sel, yolun hemen bitişiğindeki 6 dönümlük narenciye bahçesine aktı. Bahçedeki portakal ağaçları, yaklaşık 1 metre su altında kaldı.

Diğer yandan yağış, öğle saatlerinde etkisini yitirmeye başladı.


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Kaynak: DHA

Meteoroloji, Kumluca, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da sağanak etkili oldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya'da sağanak etkili oldu - Son Dakika
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