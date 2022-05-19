Antalya'da sağanak etkili oldu - Son Dakika
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Antalya'da sağanak etkili oldu

19.05.2022 14:38
Antalya'da sağanak etkili oldu

Antalya'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Antalya'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte öğle saatlerinde başlayan yağış şiddetini artırdı. Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez ilçelerindeki bazı alt geçit ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Konyaaltı Sahili'ndeki işletmeler aniden bastıran yağıştan malzemelerini kurtarmaya çalıştı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Mehmet Latif Gültekin, AA muhabirine, öğle saatlerinde başlayan yağışın etkisinin saat 18.00'de sona ereceğini söyledi.

Sağanağın özellikle Korkuteli ve Gündoğmuş ilçelerinde etkili olacağını belirten Gültekin, "Sağanakla birlikte dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar olma ihtimali yüksek." dedi.

Gültekin, kuvvetli yağış nedeniyle ulaşımda aksama, su baskını, şiddetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği aktardı.

Antalya'da sağanak etkili oldu
Antalya'da sağanak etkili oldu
Antalya'da sağanak etkili oldu
Antalya'da sağanak etkili oldu

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Antalya'da dünyaca ünlü sahile ölü caretta caretta vurdu Antalya'da dünyaca ünlü sahile ölü caretta caretta vurdu Son dakika gündem: Antalya'da dünyaca ünlü sahile ölü caretta caretta vurdu Son dakika gündem: Antalya'da dünyaca ünlü sahile ölü caretta caretta vurdu
Kaynak: AA

Konyaaltı Sahili, Konyaaltı, Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da sağanak etkili oldu - Son Dakika


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