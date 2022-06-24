Antalya'da sağanak etkili oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da sağanak etkili oldu

24.06.2022 18:40
Antalya'da sağanak etkili oldu

Antalya'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Antalya'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte öğle saatlerinde başlayan yağış şiddetini artırdı. Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez ilçelerindeki bazı altgeçit ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, tentelerin altına sığınarak ıslanmamaya çalıştı.

Yağmurdan malzemelerini kurtarmaya çalışan esnaf, yağışın hafiflemesinin ardından dükkanlarının önündeki su birikintisini temizlemeye başladı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklama, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Antalya'nın doğu iç kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtilmişti.

YORUMLAR
500
Antalya'da orman yangını çıkardığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı Antalya'da orman yangını çıkardığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı Tütüncü gençliğe yönelik çalışmaları anlattı Tütüncü gençliğe yönelik çalışmaları anlattı
Kaynak: AA

Muratpaşa, Antalya, Kepez, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da sağanak etkili oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:19 Ahsen TV muhabiri Bülent Yapraklıoğlu, Eminönü Meydanı'nda şiddet görmesiyle ilgili konuştu
18:08 Jorge Jesus, Luiz Gustavo'nun performansından memnun kalmadı! Fenerbahçe'de ayrılık yaşanabilir
17:47 Orman yangınları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, idam tartışmalarına değindi
17:25 Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi'ye Premier Lig'den talip çıktı! Minimum 17 milyon euro bonservis bekleniyor
17:11 Bakan Yanık'tan 4 milyon haneyi ilgilendirecek açıklama: Aile destek programı başvuruları 27 Haziran'da başlayacak
17:03 Marmaris'teki yangın bölgesini inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi: Yangının büyümesi engellendi
17:02 Fenerbahçe'nin kamp programı netleşti! İşte oynanacak hazırlık karşılaşmaları
16:40 "Asgari ücrete ara zam olacak mı?" Bakan Bilgin yanıtladı: Görüşmeler sürüyor
16:34 Oyuncu ve model Julia Fox, sokaktaki giyim tarzıyla gündem oldu! "Halka hizmet sunuyorum" dedi
16:21 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Emekli ve memura temmuz ayında enflasyon farkının üzerinde zam yapacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 18:46:21. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da sağanak etkili oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement