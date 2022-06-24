Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklama, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Antalya'nın doğu iç kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtilmişti.

Kentte öğle saatlerinde başlayan yağış şiddetini artırdı. Muratpaşa , Konyaaltı ve Kepez ilçelerindeki bazı altgeçit ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Antalya'da sağanak etkili oldu - Son Dakika

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