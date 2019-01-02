Son Dakika Haberleri: Antalya'da Sağanak Etkili Oluyor

Antalya'da Sağanak Etkili Oluyor

1 saat önce

Antalya'da sağanak kent merkezinde su birikintilerine neden oldu, bazı sürücüler zor anlar yaşadı.

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Antalya'da sağanak kent merkezinde su birikintilerine neden oldu, bazı sürücüler zor anlar yaşadı.

Gök gürültülü sağanağın etkili olduğu Batı Akdeniz Bölgesi'nde sıcaklıklar 2-4 derece mevsim normallerinin altında seyrediyor. Yeni yılla birlikte yağışlı havanın etkisi altına giren Batı Akdeniz Bölgesi'nde, kıyı kesimlerde gök gürültü sağanak, yüksek kesimlerde ise kar yağışı görülüyor.

Sağanak, Antalya kent merkezinde su birikintilerine yol açtı. Bazı sürücüler, yollardaki su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kuvvetli yağış nedeniyle "turizm merkezi" Belek'te son 24 saatte metrekareye 141, Serik'te 106, Aksu'da 93, Manavgat'ta 92, Antalya merkezde 71 ve İbradı'da 66 kilogram yağış düştü.

Muğla'da 71, Marmaris'te 112, Dalaman'da 93 ve Ortaca'da 57 kilogram yağış oldu.

Batı Akdeniz Bölgesi'nin yarın, Balkanlar'dan gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtildi.

Vatandaşlara fırtına, ani sel ve su baskınları ile dona karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:55 Kaynak: AA

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