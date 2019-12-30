Antalya'da sağanak etkili oluyor - Son Dakika
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Antalya'da sağanak etkili oluyor

6 saat önce

Antalya'da etkili olan kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

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Antalya'da etkili olan kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

İl genelinde gece başlayan yağış sabah saatlerinde etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kentin bazı bölgelerindeki yollarda oluşan su birikintileri dolayısıyla ulaşımda aksamalar yaşandı, sürücüler trafikte güçlükle ilerledi.

Olumsuz hava nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde yüksek dalgalar oluştu. Bazı vatandaşlar, dalgalarla fotoğraf çektirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yetkilileri, yağış nedeniyle şu ana kadar kent merkezinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Sağanak belirli aralıklarla etkisini gösteriyor.

Antalya, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:34 Kaynak: AA
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