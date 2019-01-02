Antalya'da Sağanak Etkili Oluyor (2)
45 dakika önce
Antalya'da iki gündür süren sağanak, turizm merkezi Belek ve Kadriye mahallelerinde hayatı olumsuz etkiledi.
Antalya
'da iki gündür süren sağanak, turizm merkezi Belek
ve Kadriye mahallelerinde hayatı olumsuz etkiledi.
Serik ilçesi Belek ve Kadriye mahallesindeki Acısu
Deresi'nin aşırı yağışlar nedeniyle yükselmesi sonucu, bölgede bulunan ve genellikle yazlık olarak kullanılan dört sitedeki villalarda su baskınları meydana geldi. Bazı evlerin alt katları su altında kalırken, evlerde bulunan eşyalar da kullanılamaz hale geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi
ve itfaiye ekipleri, bölgede su tahliye çalışmaları başlattı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:40 Kaynak: AA
Tekirdağ Sahilinde Deniz Turuncu Renge Büründü
Şenol Güneş'in İsteğiyle Quaresma ve Larin Kadroya Döndü
Göztepe, Claudio Beauvue ile German Cano ile İlgileniyor!
Beşiktaş'ın Adana Demirspor'a Kiraladığı Orkan Çınar, Geri Dönüyor