Antalya'da sağanak hava trafiğini etkiledi

Antalya'da hava muhalefeti nedeniyle havalimanına iniş yapamayan 4 uçak çevre kentlerdeki havalimanına yönlendirildi.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle, hava trafiği olumsuz etkilendi. Görüş mesafesinin kısalması nedeniyle Antalya Havalimanı'na iniş yapamayan 3 uçak, Muğla'nın Dalaman ilçesindeki havalimanına, bir uçak da Ankara Esenboğa Havalimanına indi. Uçaklar, yağışın etkisini kaybetmesiyle Antalya'ya geldi.

Antalya Havalimanı'nda şu anda hava uçuş trafiğinin normal akışında devam ettiği, olumsuz bir durum olmadığı bildirildi.